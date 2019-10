Divákom tanečnej šou zostalo poriadne horúco: Vášnivé bozky Cimarra a Gregušovej v priamom prenose!

Lásku už netaja ani pred televíznymi kamerami! Misska Gregušová dostala v rámci paraguajskej šou vlastný priestor, keď ju ako svoju priateľku predstavil herec Mario Cimarro. A nezostalo iba pri predstavovaní!

Modelka Bronislava Gregušová (27) trávi od leta každú chvíľu s telenovelovým sexidolom Mariom Cimarrom (48)! Dvojica svoj vzťah od Cimarrovej minuloročnej návštevy na DOD v Markíze tajila, no zmenilo sa to toto leto, keď s ním Slovenka odišla do Paraguaja, kde je porotcom v tanečnej súťaži Baila Conmigo Paraguay 2019.

Pravidelnou súčasťou šou sa tak stala aj krásna Slovenka, ktorá má podľa všetkého vyhradené miesto v publiku i v zákulisí. Svojho priateľa podporuje aj prostredníctvom Instagramu, kde zverejňuje fotky a príbehy doplnené o zamilované slová. "Ak viem, čo je láska, je to vďaka tebe," okomentovala nedávne zábery zo šou Bronislava. Práve posledná časť Baila Conmigo bola pre dvojicu zlomová.

Hoci je Cimarro porotcom a beztak si užije dosť pozornosti, tentoraz ju strhol úplne celú na seba, keď divákom a zvyšku poroty oficiálne predstavil slovenskú priateľku Bronislavu. Podľa paraguajského portálu Extra herec už predtým spomínal, že priateľka si ho hýčka a pripravuje mu obľúbené kubánske špeciality. Tentoraz ju však vyzval, aby ich rozdala počas šou jeho kolegom. Pri tej príležitosti si prišli na svoje všetky fanúšičky, ktoré sa konečne dozvedeli čo-to o jeho láske. Ako upozornila čitateľka Lívia, herec sa rozhovoril o tom, že jeho partnerka je modelka a prišla za ním až zo Slovenska. "Predstavujem vám ženu môjho života," vyhlásil večný romantik Cimarro, čím si vyslúžil aplauz publika.

O chvíľu ich však zobral do parády moderátor Kike Casanova, ktorý sa herca spýtal na jeho kuchárske zručnosti, pretože darčeky vyzerali naozaj chutne. "Takže ona je tá, čo varí. A ty nevieš variť. Preto si hovoril, že láska ide cez žalúdok," povedal s úškrnom Kike. Cimarro dodal, že Bronislava nehovorí po španielsky a on zase po slovensky, preto sa do seba zamilovali, keď komunikovali v angličtine.

A aký by to bol najsledovanejší televízny program Paraguaja, keby divákom nepredviedli aspoň malú šou? Po všetkých otázkach konečne prišiel moment, keď moderátor požiadal Bronislavu, aby ako správna modelka predviedla chôdzu po móle. Tá mu vyhovela a potešila divákov opätovným príchodom, no v oveľa väčšom štýle. Tam však neskončila! Len čo sa otočila chrbtom ku kamerám, rozbehla sa k Cimarrovi, s ktorým si venovali niekoľko vášnivých bozkov. Kým moderátor sa snažil položiť ešte niekoľko otázok, na dvojici bolo vidieť, že sú mysľou už niekde úplne inde... Súťaž Baila Conmigo Paraguay 2019 má trvať až do decembra, takže o zamilovanom páriku ešte budeme počuť.