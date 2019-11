Žene sa mali narodiť trojičky, dve nenarodené bábätká si však dala vziať: Smutný dôvod

Rodičia zo Severnej Karolíny museli podstúpiť to najťažšie rozhodnutie na svete.

Spisovateľka Kristin Diversi vždy tužila po veľkej rodine. Keď sa v marci 2014 stretla s Blairom, vedela, že je pre ňu ten pravý. "Mal na chrbte súhvezdie Orion. Moje najobľúbenejšie súhvezdie. Obaja sme sa zhodli na tom, že naše prvé dieťa sa bude volať práve Orion. A to sme spolu ešte ani nechodili!" cituje jej slová zahraničný portál People.

Pár sa po niekoľkých rokoch chodenia rozhodol zosobášiť a ihneď sa dohodli, že začnú pracovať na spoločnom potomkovi. "Rok a pol sme sa snažili o počatie prirodzenou cestou, no nedarilo sa nám," hovorí Kristin. Nakoniec ona aj jej manžel podstúpili rôzne vyšetrenia a zistili, že Kristinine vajíčka nie sú zdravé.

"Mali sme tri možnosti. Buď sme si mohli adoptovať iba vajíčka, ktoré by sa oplodnili Blairovými spermiami, alebo celé embryo, alebo klasickú adopciu". Dvojica sa napokon rozhodla pre adopciu oplodneného embrya, ktoré vložili do Kristininej maternice. "Bolo ťažké rozlúčiť sa s biologickým dieťaťom," hovorí.

Všetko vyzeralo byť v úplnom poriadku, manželia sa dokonca dozvedeli, že čakajú dvojičky. "Jedného dňa som začala krvácať, ponáhľala som sa k lekárovi. Ten mi oznámil, že čakám trojičky." Od radosti boli celí bez seba, páčila sa im predstava, že budú mať rovno tri deti.

Na ďalšom vyšetrení sa ale dozvedeli, že dobre sa darí iba jednému dieťatku. Ďalšie embryo sa rozdelilo na dve časti, v Kristininej maternici teda rástli identické dvojčatá. "I keď bola šanca, že by všetky tri deti mohli byť zdravé, lekári skôr trvali na tom, že ak si necháme všetky tri plody, jedno alebo dve z nich sa pravdepodobne narodia s ťažkým postihnutím. Stáli sme teda pred ťažkým rozhodnutím," hovorí budúca mamička.

Dvojica sa napokon odhodlala pre radikálny krok. "Bolo to veľmi ťažké, pretože sme naozaj chceli mať viac detí. Rozhodli sme sa ale priviesť na svet jedno zdravé." Kristin následne vyhľadala špecialistu, ktorý pomocou veľkej ihly zastavil srdiečka dvom nenarodeným identickým dvojičkám. "Preplakala som potom mnoho dní. Viem ale, že to bolo najlepšie rozhodnutie," priznáva žena.

Veľa ľudí dvojicu kvôli ich rozhodnutiu odsúdilo. "Bolo to pre náboženské dôvody. Tvrdili nám, že toto rozhodnutie nemalo byť na nás, ale na Bohu," hovorí Kristin, ktorá chce zverejnením svojho príbehu dodať nádej všetkým párom, ktorým sa nedarí prirodzene počať dieťatko.

Dvojica na umelé oplodnenie vynaložila viac ako 100-tisíc eur. Pri pohľade do budúcnosti by na jednej strane chceli mať viac detí, avšak na druhej strane nevedia, či by podobnú procedúru dokázali ešte finančne zvládnuť. "Teraz skôr rozmýšľame nad tradičnou adopciou. Páči sa mi táto myšlienka. Bude úžasné, ak z nás bude veľká rodina," dodala na záver šťastná mamička, ktorá svoje dieťa privedie na svet v januári.