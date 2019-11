Bola dvakrát na umelom oplodnení, pravdu sa dozvedela až po rokoch: Drsné odhalenie o tom, kto je otcom jej detí

Paul Jones, doktor z Colorada, je obvinený z podvodu. Na umelé oplodnenie nemal použiť spermie anonymného darcu, ale svoje vlastné. Dokonca viackrát.

Cheryl Emmons sa nechala umelo oplodniť v rokoch 1980 a 1985. Vďaka zákroku sa jej narodili dve dcéry, informuje DailyMail. Tie si urobili DNA test, z ktorého vyplynulo, že majú minimálne osem nevlastných súrodencov, narodených medzi rokmi 1976 a 1997. Rodina z amerického Texasu doktora zažalovala.

Na Silvester 2018 dostala dcéra Maia Boring správu cez stránku ancestry.com: "Vyzerá to tak, že naše DNA sú si dosť blízke, takže predpokladám, že sme nevlastní súrodenci. Môj otec bol anonymný darca spermií v Colorade. Našiel som tri ďalšie nevlastné sestry a jedného nevlastného brata, ktorých rodičia taktiež využili spermie anonymného darcu."

Sestry o ničom nevedeli a naliehali na svoju matku, nech im povie pravdu. Tá na začiatku tohto roka nakoniec priznala, že podstúpila umelé oplodnenie, pretože jej manžel mal rakovinu semenníkov.

"Naozaj som si myslela, že ten lekár mne a môjmu manželovi pomáha," hovorí. Doktor bol dokonca pri pôrode oboch dievčat a po narodení urobil šťastnej rodinke spoločnú fotku.

V súdnom konaní je napísané: "Namiesto použitia čerstvých spermií od neznámeho darcu pri oplodňovaní pani Emmons použil doktor Jones svoje vlastné čerstvé spermie." Jones (80) odmietol odpovedať na otázku, či to je pravda. "Nepopieram to. Nepotvrdzujem to," povedal. Lekársku licenciu mal od 11. júla 1972.