V Košiciach sa chystajú na urputný boj so snehom: Toto budú najžiadanejší muži zimnej sezóny

Nič nenechávajú na náhodu! Zamestnanci spoločnosti Kosit, ktorí budú vykonávať zimnú údržbu na miestnych cestách a chodníkoch, už z garáží vyparkovali svoje stroje.

Do boja so snehom a mrazom nasadia 44 ťažkých i ľahkých mechanizmov, 50 ručných zametačov a dokopy 224 zamestnancov. V pohotovosti sú už od 1. novembra. Košickí cestári budú až do konca marca udržiavať 232 kilometrov chodníkov a spolu 705 kilometrov štátnych a ostatných cestných komunikácií. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vedenie spoločnosti KOSIT oznámilo, že tento rok nasadia okrem veľkých sypačov aj špeciálne buginy a štvorkolky. Podobne ako v poslednej sezóne, aj teraz počítajú s takmer 5-tisíc tonami posypového materiálu. Prvé sneženie by teda cestárov zaskočiť nemalo. Michal Hrabovský, riaditeľ divízie služieb Kositu informoval, že rozsah údržby je za posledné dva roky podstatne vyšší a je to spôsobené takzvanou chodníkovou novelou.

Počasie sledujú nonstop

Prioritou pre údržbárov bude zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť komunikácií s najvyšším prioritným stupňom. „Ide o hlavné mestské ťahy a o trasy mestskej hromadnej dopravy s dôrazom na stúpanie a klesanie trás liniek MHD,“ prezradil riaditeľ a dodal, že pri predpovedi počasia sa opierajú o dáta zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a pracujú aj s dostupnými internetovými informáciami.

„S dispečingom košického magistrátu konzultujeme, či ideme do preventívneho výjazdu,“ doplnil. Predpovede počasia analyzujú každú hodinu. „Ak vieme, že sa blíži chladná vlna a príde dlhodobejšie ochladenie, vtedy voláme ľudí aj z domácich pohotovostí. Taktiež robíme aj previerky vozového parku a to aj vtedy, keď nie je výjazd. Na začiatku a konci zmeny musia stroje urobiť jedno koliečko v areáli, aby sa overil stav techniky, zametadla i radlice,“ uzavrel.

Čata zimných mužov

Martin (25) Otvoriť galériu Prvé sneženie by teda cestárov zaskočiť nemalo. Zdroj: Patrik Struk

Funkcia: výjazdový dispečer a kontrolór

Vozidlo: sypač Mercedes Arocs s radlicou

Využitie: viacúčelové auto, v zime slúži ako sypač posypového materiálu, po zime je využívaný ako nosič kontajnerov

Peter (33) Otvoriť galériu Cestári pripravili techniku na náročnú zimu a čakajú prvú poriadnu skúšku. Zdroj: Patrik Struk

Funkcia: vodič zimnej údržby

Vozidlo: Multicar

Využitie: čistenie a údržba chodníkov, aj v centre mesta

Dalibor (61) Otvoriť galériu Zamestnanci spoločnosti Kosit už z garáží vyparkovali svoje stroje. Zdroj: Patrik Struk

Funkcia: vodič zimnej údržby

Vozidlo: bugina Traxter HD8

Využitie: čistenie a údržba chodníkov, dispečerské auto na operatívny prevoz k mimoriadnym situáciám, prevoz odpadu, prístup k čiernym skládkam

Radko (48) Otvoriť galériu Prioritou pre údržbárov bude zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť komunikácií s najvyšším prioritným stupňom. Zdroj: Patrik Struk

Funkcia: vodič zimnej údržby

Vozidlo: štvorkolka CAN-AM 4x4

Využitie: čistenie a údržba chodníkov