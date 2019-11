Prezujte auto na zimné pneumatiky: Poradíme vám, kedy kúpiť nové gumy

Ak ste ešte vášho štvorkolesového miláčika neprezuli na zimné pneumatiky, tak nastal ten správny čas.

Teploty klesajú a hlavne ak jazdíte do vyššie položených oblastí, je lepšie sa pripraviť, ako sa nechať zaskočiť vrtochmi počasia. Mesačník Auto motor a šport radí, čo by mal každý motorista vedieť o prezúvaní pneumatík. Okrem toho, že to predpisuje zákon, je tu aj množstvo ďalších technických dôvodov, prečo je to dôležité! Ako možno predĺžiť životnosť gúm, či kedy sú už súce na vyhodenie?

Kedy kúpiť nové gumy?

Dezén

Ak je už dezén zimnej pneumatiky opotrebovaný a menší ako 4 milimetre, mali by ste svoje zimné pneumatiky vymeniť za nové. Zjazdené pneumatiky nemajú dobrú priľnavosť a musíte rátať aj s oveľa dlhšou brzdnou dráhou.

Ako predĺžiť životnosť

Dôležitý je spôsob skladovania. V tmavej a suchej miestnosti si pneumatika zachová svoje vlastnosti, ako sú mäkkosť a farba, asi najdlhšie. Naopak, nepriateľom je slnko. Ak máte pneumatiky odložené na balkóne a praží na ne slnko, už po štyroch rokoch sa môže stať, že guma predčasne stvrdne a stratí svoje schopnosti.

Stav pneumatiky

Nielen vek, ale aj spôsob používania má vplyv na funkciu pneumatiky. Vytrhaný dezén alebo bubliny na bočnici sú nebezpečné, takú pneumatiku treba okamžite vymeniť! Bez ohľadu na dátum výroby. Opäť nešetrite na nesprávnom mieste.

Rok výroby

Ak neviete vek svojej pneumatiky, ľahko si preveríte dátum výroby na jej bočnici pneumatiky. Je to v podstate štvormiestny kód na oválnom podklade. Prvé dve číslice naznačujú týždeň výroby, druhé dve rok. Čiže, ak máte na pneumatike uvedený DOT kód 2307, znamená to, že pneumatika bola vyrobená 23. týždeň v roku 2007. Takáto pneumatika je už stará a zrejme vám v zime neposlúži tak ako nová.

Koľko vydržia zimné pneumatiky

Podľa údajov výrobcov si pneumatika zachováva svoje pôvodné jazdné vlastnosti až desať rokov po jej výrobe. Potom je už guma zväčša tvrdá a pre zimu nepoužiteľná, a to aj v prípade, že má dostatočný dezén.

Tlak v pneumatikách

Musí byť správny a každý výrobca ho predpisuje na svoj typ vozidla. Údaje nájdete na štítku — buď na vnútornej strane dvier vodiča, na bočnom stĺpiku, alebo sú uvedené na vnútornej strane veka palivovej nádrže. Tam nájdete správne hodnoty nahustenia pneumatík so záťažou aj bez nej.