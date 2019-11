Ľudmilu pobodal muž v Banskej Bystrici: Chladnokrvné správanie agresora po útoku

Majú oči na stopkách. V nedeľu popoludní otriasol Banskou Bystricou brutálny útok na mladú Ľudmilu (23). Dievčina sa vracala aj so svojimi rodičmi z bohoslužby, kde ju mal čakať Peter (22).

Podľa svedkov ju začal prenasledovať, neskôr ju dobehol a vážne zranil nožom na krku. Obaja sa údajne poznali a mladík ju mal prenasledovať už dlhšie. Podozrivý po útoku odišiel pokojným krokom cez námestie a stratil sa v jednej z uličiek. Polícia po ňom vyhlásila celoštátne pátranie.

V dome, kde žije Ľudmila (23) s rodičmi, stálo v pondelok policajné auto. „Úkonmi, ktoré polícia do týchto chvíľ vykonala, bolo okrem iného zistené, že hľadaný môže mať psychické problémy a jeho konanie môže byť nevyspytateľné,“ informovali muži zákona prostredníctvom facebooku. Podozrivý Peter sa mal podľa zdroja Nového Času dokonca objaviť po útoku aj pri tomto dome.

„Nechcú s vami hovoriť, sú na tom psychicky zle,“ povedal policajt, ktorý strážil dom.Hlavne otec. On je nevidiaci a počul, čo sa deje a nevedel dcére pomôcť. Je to veľká tragédia. On ju vraj dlhšie obťažoval, takže to bolo plánované,“ povedal jeden zo susedov.

Zranenej žene pomohli na námestí ľudia, ktorí privolali aj záchranku. „Začali bežať a kričali. Ja som nevedel, či sa zabávajú. Potom už bola porezaná na krku. On išiel ďalej, akoby nič nespravil. Ani nebežal,“ povedal svedok incidentu, podľa ktorého sa tak stalo skôr, ako stihli vôbec zareagovať.

Po Petrovi začali okamžite pátrať policajti. „Tohto 22-ročného Banskobystričana hľadá polícia od chvíle, keď mal s nožom v ruke zaútočiť na mladú ženu, a to priamo v centre Banskej Bystrice. Je podozrivý z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu,“ informovali muži zákona s tým, že po podozrivom je už vyhlásené aj celoštátne pátranie. Ktokoľvek by muža spozoroval, má ich kontaktovať na čísle 158.