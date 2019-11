Hororový útok počas dňa! Ženu v Banskej Bystrici dobodali uprostred ulice, svedok hrôzy prehovoril

Brutálny útok v centre mesta za bieleho dňa. V nedeľu krátko popoludní zaútočil muž (23) na ženu (23) na Námestí SNP v Banskej Bystrici a spôsobil jej rezné poranenie krku.

Ženu okamžite odviezla sanitka do banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice, kde ju okamžite operovali.

Na Námestí SNP zaútočil muž pred okoloidúcimi na jednej z bočných ulíc na ničnetušiacu ženu. „Muž zaútočil priamo na životne dôležitý orgán, čo si vyžiadalo jej okamžitý prevoz do nemocnice,“ uviedla polícia a dodala, že robí všetko pre to, aby útočníka čo najskôr zadržala. „Poznáme už jeho totožnosť a ďalšie informácie poskytneme neskôr,“ uzavreli policajti.

Zachytiť by ho mohli kamery na budove štátnej opery.Jedna žena okamžite volala záchranku a dávala jej prvú pomoc. Vraj ten chlap, čo jej to urobil, nie je psychicky v poriadku,“ povedal miestny obyvateľ Libor. Privolaní záchranári poskytli mladej žene pomoc a transportovali ju do nemocnice, kde sa podrobila operácii.

„Výzvu na tiesňovú linku 155 o tom, že mladú ženu pobodal muž a potrebuje pomoc, sme prijali krátko popoludní. Vyslaní záchranári pacientku ošetrili s otvoreným poranením krku a previezli ju do nemocnice. Počas prevozu bola pri vedomí,“ informovala Alena Krčová, hovorkyňa operačného strediska. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií TV Markíza útočník už bol trestaný za pokus o vraždu.