Balotelli odmietol počúvať rasistov! Jasné gesto smerom k tribúnam

Mal toho dosť!

Futbalista Mario Balotelli je známy svojim správaním na ihrisku a každý vie, že to občas extravagantný útočník prepískne. Teraz boli však na jeho strane takmer všetci!

Talianskemu futbalistovi v službách Brescie rupli nervy! V zápase proti Verone prestal hrať a vykopol loptu do vzduchu. Dôvodom boli rasistické urážky z tribún. Na Maria pokrikovali pri takmer každom dotyku s lotpou. Balotellovi v jednu chvíľu dokonca hrozil aj odchodom do šatne. Zápas v druhom polčase preto museli prerušiť. Balotellimu vyjadrili rešpekt spoluhráči aj súperi. Mario Balotelli responded to the racist chants by kicking the ball into the stands.



His teammates and match officials convinced the striker to remain on the pitch. pic.twitter.com/vvzuY7oBHZ — ESPN FC (@ESPNFC) November 3, 2019

V talianskej Serie A je rasizmus veľkým problémom a častokrát sú hráči tmavšej pleti konfrontovaní s primitívnymi urážkami z tribún, ktoré su na míle vzdialené slušnému fandeniu.

Hellas Verona - Brescia 2:1 (0:0)

Góly: 50. Salcedo, 81. Pessina - 85. Balotelli, ČK: 90.+6. Matri (Brescia)

/N. Špalek (Brescia) sedel na lavičke náhradníkov/