Mokráňová a jej zámožný priateľ Majdák: Ich vzťah naberá raketové tempo!

Urobili ďalší veľký krok! Sexi farmárka Lucia Mokráňová (27) je už niekoľko mesiacov znova šťastná, keď našla lásku v bohatom podnikateľovi zo Žiliny Martinovi Majdákovi.

Ten zvodnej blondínke opäť vyčaril úsmev na tvári a dvojica je v tom až po uši. Spoločné bývanie a zoznámenie s rodinou!

Dôkazom toho je aj skutočnosť, že Lucia a Martin už plánujú spoločné bývanie a je len otázkou dní, keď budú mať spoločnú adresu. Aby toho nebolo málo, so zámožným biznismenom si rozumie aj Luciina mama Vlaďka (47). Mokráňová bola nejaký čas bez chlapa, keď sa začiatkom roka rozišla s priateľom Petrom, s ktorým tvorila pár tri roky. Ako to však v takýchto prípadoch býva, ani Lucia nezostala dlho sama a za srdce ju chytil bohatý podnikateľ Martin Majdák zo Žiliny.

Dvojica, ktorá si užíva vzájomnú spoločnosť už pol roka, sa chystá k ďalšej životnej etape. „Sťahujeme sa do väčšieho spoločného bytu a polovicu vecí si sťahujem do Žiliny,“ prezradila Novému Času fitneska. Milovaného muža už stihla predstaviť aj najbližším a je zrejmé, že všetci si perfektne sadli. „Predstavila som ho mamine a všetci ideme aj na spoločnú dovolenku. Ja, priateľ, mamina, babka a aj brat,“ doplnila Lucia.

Vysnívala si ho

Tá zrejme našla to, čo celý život hľadala, o čom svedčia aj jej slová, ktoré na adresu nového muža adresovala ešte v septembri. „Niekto sa dostal do môjho srdca,“ priznala vtedy fitneska, ktorá v tom čase Martina ešte skrývala. Exkluzívne Novému Času však potom priznala aj ostatné detaily. „V mojom živote som zatiaľ nemala nikdy muža ako je Martin. Konečne mám v živote muža! Ako hovorím, čakala som na neho celý život. Je to jeden pokorný, slušný človek, na ktorého môžu byť rodičia pyšní,“ opísala svoju lásku blondínka.

„Vo svojej profesii nemá konkurenciu a robí ju na 110 percent. Ja sa len prizerám, čo všetko v živote dokázal, a som na neho maximálne pyšná a má ma veľa čo učiť. Keďže tiež podnikám, veľa sa ho pýtam a radím sa s ním o všetkom,“ pridala nadšená Mokráňová. Na začiatku ich vzťahu vraj vôbec netušila, že ide o úspešného boháča.

„Keď sme sa zoznámili, vôbec som netušila, kto to je a čo robí. To až neskôr,“ uzavrela Lucia, ktorá berie podnikateľa ako dar do života, ktorý si tam hore vysnila a vyprosila.Jeho firma totiž vykazuje za uplynulý rok 2018 tržby v závratnej sume 437-tisíc eur a rok predtým len o pár tisíc menej.