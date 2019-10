Lucia Mokráňová po rozchode ulovila veľkú rybu: Exfarmárka zbalila sexi boháča!

Už ho nemusí skrývať, Nový Čas odhalil jeho identitu! Sexi farmárka Lucia Mokráňová (27) má už niekoľko týždňov nového frajera. Po tom, čo sa rozišla s priateľom Petrom, zostala nejaký čas sama, ale tomu už je koniec.

Na konci septembra nám síce ako prvým priznala muža po svojom boku, no okolo jeho identity robila veľké tajnosti. Nám sa však podarilo zistiť, že ide o bohatého podnikateľa zo Žiliny, kde fitneska trávi čoraz viac času. V akej oblasti podniká Mokráňovej frajer a aké sumy sa točia v jeho firme? Budete rozhodne prekvapení! Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Mokráňová žiari už nejaký ten piatok šťastím. Na konci leta absolvovala dovolenku v Chorvátsku a v tom čase tvrdila, že išla s rodinou. Bol to práve Nový Čas, ktorý prišiel na to, že sexici robí spoločnosť urastený fešák. Lucia bola však na slovo skúpa a s pravdou vyšla von až o pár týždňov. „Niekto sa dostal do môjho srdca,“ priznala nedávno fitneska.

A zatiaľ čo sa vedelo, že sexbomba už nie je single, meno jej frajera bolo zahalené rúškom tajomstva. Až doteraz! Nový Čas totiž pozná identitu Luciinho fešáka. „Ide o Martina Majdáka a je to známy podnikateľ zo Žiliny. Jeho firma sa zaoberá realitami. Po celom Slovensku má realitné kancelárie a stavia domy a byty. Okrem toho má záľubu v luxusných autách a viem, že má auto zn. Bentley,“ prezradil zdroj zo spomínaného mesta.

Samotná Mokráňová nešetrí superlatívmi na svoju novú lásku. „V mojom živote som zatiaľ nemala nikdy muža, ako je Martin. Konečne mám v živote muža! Ako hovorím, čakala som na neho celý život. Je to jeden pokorný, slušný človek, na ktorého môžu byť rodičia pyšní,“ povedala najnovšie známa tvár z reality show, ktorej imponuje aj Martinovo pracovné nasadenie.

„Vo svojej profesii nemá konkurenciu a robí ju na 110 percent. Ja sa len prizerám, čo všetko v živote dokázal, a som na neho maximálne pyšná a má ma veľa čo učiť. Keď­že podnikám tiež, veľa sa ho pýtam a radím sa s ním o všetkom,“ hovorí s nadšením Mokrá­ňová.

Netušila, že má pracháča?

Ako povedala, o tom, že má pri sebe veľmi úspešného muža, nevedela. „Keď sme sa zoznámili, vôbec som netušila, kto to je a čo robí. To až neskôr.“ Podľa verejne dostupných zdrojov sa novému frajerovi Mokráňovej darí nadpriemerne. Jeho firma totiž vykazuje za uplynulý rok 2018 tržby v závratnej sume 437-tisíc eur a rok predtým len o pár tisíc menej. Vyzerá to tak, že Lucia zbalila skutočného boháča.

Známa tvár z televíznej obrazovky, ktorá sa teraz často pohybuje po Žiline, kde sa zdržiava jej láska, netají motýliky v bruchu. „Tento človek mi je do života darom. Mám ho ako odmenu za všetko zlé, za všetky tie zlé vzťahy, pády a rany. Je to pre mňa úplne niečo nové, čo som nikdy nezažila. Jeho som si tam hore vysnila, vyprosila...“ dodala na záver Lucia.