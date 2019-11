Lucia Ďuriš Nicholsonová o podpredsedovi parlamentu Glváčovi: Neverím, že odstúpi sám

Martin Glváč nemá čo robiť na poste podpredsedu parlamentu.

V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom to povedala europoslankyňa a členka strany Sloboda a Solidarita (SaS) Lucia Ďuriš Nicholsonová. Glváč podľa nej morálne a politicky zlyhal, a preto nemá právo naďalej pôsobiť vo svojej funkcii. Zároveň neverí tomu, že z pozície podpredsedu parlamentu odstúpi sám. Podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz uviedol, že v strane chceli vytvoriť priestor na Glváčovo osobné rozhodnutie, no on to nepochopil. Nevylúčil preto, že Most-Híd bude na najbližšej parlamentnej schôdzi hlasovať za jeho odvolanie. Zároveň zdôraznil, že všetci tí, ktorí komunikovali s obžalovaným Marianom Kočnerom, by mali vyvodiť osobnú zodpovednosť.

V súvislosti s údajnou komunikáciou bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s Marianom Kočnerom Ďuriš Nicholsonová vyhlásila,Most-Híd nemá podľa nej so samoočistným procesom justície nič spoločné.konštatovala europoslankyňa. Ravasz si uvedomuje, že verejnosť čaká rýchle riešenie situácie, ale podľa neho musia konať v prvom rade správne a nie rýchlo.Ďuriš Nicholsonová tomuto postoju nerozumie a zdôrazňuje, že strana SaS je v tomto konzistentná.exministra vnútra a zdravotníctva Tomáša Druckera.Televízia Markíza zverejnila prieskum, v ktorom sa pýtala respondentov na to,za ňou nasledovali premiér Peter Pellegrini (32,2 percenta) a bývalý prezident a súčasný predseda strany Za ľudí Andrej Kiska (21,2 percenta). Naopak,Prieskum realizovala agentúra Focus od 15. do 22. októbra na vzorke 1 021 respondentov.