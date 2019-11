Princezná Diana tajila pred Charlesom dôležitú informáciu: Prečo mu to nepovedala?

Kráľovský životopisec Andrew Morton tvrdí, že princezná Diana mala pred Charlesom veľké tajomstvo, keď bola tehotná s Harrym.

Ako tvrdí Mirror, Diana neprezradila svojmu manželovi, že čaká ďalšieho syna. Prezradil to kráľovský životopisec.

Ich prvý syn, princ William sa narodil dňa 21. júna 1982, menej ako rok po ich svadbe. O dva roky neskôr, keď otehotnela druhýkrát, zatajila pohlavie ich druhého dieťaťa.

Diana prezradila životopiscovi, prečo to urobila: "Vedela som, že Harry bude chlapec, videla som to na ultrazvuku. Charles vždy chcel dievča. Chcel mať dve deti a chcel dievčatko. Vedela som, že Harry je chlapec, ale nepovedala som mu to."

Dňa 15. septembra 1984 prišiel na svet Harry. Princezná tvrdila, že Charles ním nebol až taký nadšený. Ona sa z dieťatka tešila. Charlesov prvý komentár, keď uvidel svojho druhého syna mal znieť: "O bože, je to chlapec. A dokonca má ryšavé vlasy."

S faktom, že to je chlapec sa zrejme zmieroval ťažko. Na Harryho krste povedal Dianinej matke, že boli veľmi sklamaní tým, že to je chlapec. Tá mu na to odvetila: "Uvedom si, aké máš šťastie, že sa ti narodilo zdravé dieťa." Diana dodala, že od toho dňa sa uzavrel: "To robil vždy, keď mu niekto oponoval."

Pár sa rozviedol v roku 1996, rok po tom, ako princezná prehovorila v televíznom interview o Charlesových neverách.