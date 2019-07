Kniha o kráľovskej rodine odhalila dlhoročné tajomstvo: Prečo sa kráľovná Diane vyhýbala?!

Britská kráľovná Alžbeta II. nemala dobrý vzťah so svojou nevestou princeznou Dianou.

Ale podľa znalkyne britskej kráľovskej rodiny a šéfredaktorky magazínu Majesty za to tak úplne nemohla sama vladárka Spojeného kráľovstva. Spočiatku sa snažila si vybudovať vzťah s princeznou, lenže boli na príliš odlišných vlnách. Alžbetu rozhovory s Dianou vyčerpávali, cítila sa po nich vždy veľmi zmätene, a nakoniec sa im úplne vyhýbala, aby nebola psychicky vyčerpaná.



,,Kráľovná sa desila týchto stretnutí so svojou nevestou. Vždy sa po nich cítila úplne vysato, skľúčená a zmätená, čo je neobvyklý stav u ženy zvyknutej na určité istoty súvisiace s jej pozíciou," tvrdí Ingrid Seward, šéfredaktorka magazínu Majesty, vo svojej knihe The Queen & Di: The Untold Story (Kráľova a Diana: Nevyrozprávaný príbeh).



Kráľovná sa rozhovorom s Dianou vyhýbala. Tá si to vysvetľovala ako žiarlivosť kvôli Charlesovi. A sama sa potom svojej svokry stránila. Alžbeta II. sa ale snažila nenechať svoj osobný postoj ovplyvniť správanie voči Diane ani po tom, čo sa rozviedla s jej synom princom Charlesom. Pozvala napríklad Dianu, aby s ňou a jej rodinou strávila Vianoce 1993 v Sandringhame.