Nečakané zistenie počas ultrazvuku: To, čo odhalil lekár, Katie položilo

Tehotná Katie Uzzell (23) zistila počas ultrazvuku, že je jedinečná. Má dva krčky maternice a dve maternice a v každej z nich s nachádzal jeden plod.

Mladá Američanka trpela už od dvanástich rokov počas menštruácie veľkými bolesťami. Počas svojich dní odpadávala, vracala a niekedy nemohla ani kráčať, informuje Mirror.

S týmto problémom šla k doktorovi, ktorý jej povedal, že jednoducho trpí silnými menštruačnými bolesťami. Jeho rada znela: "Nauč sa s tým žiť." Pre Katie to ale nebolo jednoduché: "Cítila som sa hlúpo, že mi bolo tak zle z týchto 'obyčajných menštruačných bolestí' a nechápala som, ako to, že ostatné dievčatá to zvládajú tak dobre. Pre moje mladšie ja to bolo skutočne mätúce a desilo ma, že toto budem prežívať každý mesiac po zvyšok svojho života."

Keď mala Katie osemnásť rokov, spoznala svojho manžela Liama a všetko sa zmenilo. Pár si chcel založiť rodinu a tak krátko po ich svadbe v roku 2018 Katie prestala používať antikoncepčné injekcie, ktoré jej pomáhali s bolesťami počas menštruácie.

V novembri 2018 otehotnela. Vo štvrtom týždni tehotenstva šla na ultrazvuk, z ktorého vyplynulo, že Katie nemá deformovanú maternicu, ako si doktori pôvodne mysleli, ale trpí netradičnou poruchou, pri ktorej sa počas tehotenstva ženám vyvinú dve maternice namiesto jednej. Postihnuté ženy majú aj dva krčky maternice a niekedy aj dve vagíny.

Kate má dve maternice, dva krčky maternice a taktiež čiastočne rozdelený pôrodný kanál. "Bolo mi povedané, že sa to stáva v jednom prípade z milióna," hovorí.

Jej dieťatko sa vyvíjalo v ľavej maternici, no keď bola v ôsmom mesiaci, lekári zistili, že v pravej maternici sa taktiež nachádza plod. O dva týždne na to žiaľ prišli na to, že ten sa prestal vyvíjať. Ak by sa obe deti úspešne narodili, boli by neidentickými dvojčatami.

"Samozrejme, že dve deti naraz by boli skvelé, ale taktiež som sa toho obávala. S mojou diagnózou je raritou donosiť dieťa až dokonca, a bála som sa, ako dlho by moje telo zvládlo hostiť dve bábätká," hovorí.

"Najviac mi ubližuje, keď sa ľudia dozvú, že mám dve maternice a okomentujú to slovami "takže by si mohla mať jedno dieťa v každej maternici". A ja im potom poviem, že pôvodne som mala bábätká v každej maternici, a oni povedia "no, tak aspoň máš to jedno"."

Problémom pri tejto diagnóze je, že plody majú menší priestor na vývoj. Katieno bruško sa počas tehotenstva viditeľne vysunulo do ľava, a tak nosila iba čierne tehotenské oblečenie. Chcela sa vyhnúť komentárom ohľadom netradičného tvaru.

Dňa 13. júla sa jej v 37. týždni podarilo priviesť na svet malú Siennu. Katie je šťastná, že má bábätko, keďže ženám s jej diagnózou sa to nie vždy podarí. Kvôli bolestiam, ktorými trpí, keď neberie antikoncepčné injekcie, si zatiaľ nie je istá, či sa odhodlá aj na druhé bábätko.