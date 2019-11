Chovan sa opäť rozstrieľal: Odhodil zlatú prilbu a pomohlo to!

Zmena mu pomohla. Elitný útočník hokejistov Košíc a najproduktívnejší hráč Tipsport ligy Michal Chovan (31) pomohol dvoma gólmi k triumfu HC 5:4 pp nad Budapešťou. Oba presné zásahy však zaznamenal až potom, keď si v kabíne vymenil prilby!

Oceliarom sa pred zápasom rozpadol elitný útok Marcel Hašák, Juraj Majdan, Michal Chovan a nastúpil z neho len posledný menovaný. Ten nosí už dlhšie zlatú prilbu určenú pre strelca najkrajšieho gólu mesiaca v lige, no po prvej tretine ju nechal v kabíne a vrátil sa na ľad v klasickej klubovej. Zmena mu zjavne pomohla a v druhej tretine skóroval v priebehu troch minút dvakrát!

„Myslím si, že som to so zlatou prilbou vydržal dosť dlho. Vymenil som ju a strelil dva góly. Vyšlo to a asi si ju teda z hlavy zložím aj v ďalšom zápase,“ povedal pre hokej.sk Michal Chovan. Bývalý kapitán Zvolena je s 23 bodmi lídrom produktivity celej extraligy, no víťazstvo nad Budapešťou 5:4 až po predĺžení sa mu málilo. „Som rád, že bod navyše je doma, no chceli sme bodovať naplno. Na druhej strane Budapešť hrala dobre a bod si zaslúžila. Z našej strany to nebolo stopercentné, mali sme horší pohyb. Vypadli nám dôležití hráči a potom je to vždy náročné. Pred nami je ešte jeden zápas a potom nám príde na pomoc reprezentačná prestávka. Verím, že sa počas nej dajú chalani dokopy,“ doplnil Chovan, ktorý sa na budúci týždeň predstaví v drese Slovenska na Nemeckom pohári v Krefelde.