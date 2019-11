Sexi čašníčka dostala ako tringelt obyčajný žreb: Suma, ktorá sa na ňom nachádzala, vyráža dych

Keby vedel, že je výherný, nechal by jej ho? Reč je o šťastnom žrebe, ktorý dal zákazník servírke ako tringelt.

A mal teda poriadnu hodnotu. „On nám ich tu necháva vždy, obzvlášť, keď je v hre vysoký jackpot,“ povedala mladá servírka Taylor Russey (33) z amerického štátu Missouri. Jeden so zákazníkov v kaviarni, kde pracuje, totiž pravidelne dáva ako prepitné žreby do lotérie. Podľa portálu Ladbible ten, ktorý si vzala ona, jej citeľne zmenil život.

„Keď som prišla k automatu, ktorý mi ho mal preplatiť, nechápala som. Na displeji stálo, že sa musím dostaviť na pobočku, kde musím preukázať svoju výhru 50 0000 dolárov (44 794 €)!“ Keď sa všetko potvrdilo, stala sa z mladej ženy boháčka. Ako však hovorí, nezmenilo ju to. Zatiaľ čo iní by kupovali dovolenky, autá a prestali by pracovať, ona zostala nohami pevne na zemi. „Neprestanem chodiť do roboty, nemôžem si to dovoliť. Nie som z tých, ktorí by sa na všetko vykašľali,“ zdôraznila.

„Všetci v mojom okolí sú prajní, milí a gratulujú mi. Nevšimla som si, že by mi niekto závidel.“ Dokonca ani kolegovia ju nepodpichujú, i keď vedia, že na jej mieste mohli byť pokojne aj oni.