Sexica, ktorá po výhre v lotérii zúfalo hľadala frajera, sa nechala oplodniť: Neuveríte kým!

Blondínka vyhrala v lotérii 1,1 milióna eur, no v láske šťastie nemala. Svojmu potenciálnemu frajerovi ponúkala 70-tisíc na mesiac, teraz sa jej podarilo otehotnieť.

Jane Park (23) zo Škótska mala iba 17 rokov, keď v lotérii EuroMilióny vyhrala 1,1 milióna eur. Ako informuje zahraničný portál LADbible, blondínka sa zúfalo snažila nájsť toho pravého, no stále mala okolo seba iba chlapov, ktorí z nej vyciciavali peniaze. Rozhodla sa, že si spraví dieťa, no s otcom dieťaťa Berrym žiť neplánuje.

"Každý si myslí, že kúpa nového luxusného auta je vzrušujúca. Vyberanie kočíka pre dieťa je ale 10x vzrušujúcejšie," teší sa. Zo svojej situácie začínala byť celkom zúfalá. I keď si za vyhraté peniaze nechala spraviť nový zadok, prsia a zahrnula sa luxusom, lásku si za ne kúpiť nemohla. "Teraz konečne cítim, že budem mať pri sebe niekoho, kto ma nebude milovať kvôli môjmu bankovému účtu. Veľmi ma to upokojuje," prezradila.

Od víťazstva v lotérii mala dva vážnejšie vzťahy, a to s finalistom súťaže x Factor Samom Callahanom a futbalistom Jordanom Piggottom. So Samom sa rozišli kvôli nevere, ktorú zažila na vlastné oči. Ten ju následne obvinil z toho, že ho neustále prenasleduje a je na ňom závislá. "Prajem si, aby odišla z môjho života. Domnievala sa, že medzi nami bolo niečo vážnejšie, no mýlila sa," tvrdí spevák.

Blízki o blondínke hovoria, že je to skvelá osoba plná lásky. "Je úžasná, má čo ponúknuť. Nikdy si ale nie je istá, či ju niekto miluje pre to, aká je, alebo pre jej bankový účet. Kvôli tomu sa rozhodla mať takúto dohodu," povedal zdroj narážajúc na fakt, že sa nechala oplodniť kamarátom, s ktorým ale nechce mať žiadny vzťah.