Smutný pohľad na miesto posledného odpočinku Gotta († 80) na Dušičky: Fanúšikovia mu nemajú kam položiť sviečku

Dávajú si načas! Maestro Karel Gott († 80) navždy odišiel do umeleckého neba pred mesiacom. Dlho sa špekulovalo, kde jeho pozostatky skončia a výber nakoniec padol na pražské Malvazinky.

Nový Čas sa teda išiel pozrieť na miesto Gottovho posledného odpočinku. Namiesto veľkolepého pomníka však na cintoríne zatiaľ stojí len starý hrob, ktorý je obložený páskami a zakrytý čiernou plachtou. Jeho priaznivci tak nemajú priestor, aby svojmu idolu zápalili sviečku alebo položili na hrob kyticu...

Gott si podľa informácií českých médií sám vybral nielen scenár svojho pohrebu, ale aj miesto, kde bude navždy odpočívať v kruhu ďalších známych osobností. Spevák si totiž prial, aby ho pochovali na pražskom cintoríne Malvazinky. Pri výbere pritom zohrávalo veľkú úlohu aj to, že je to len kilometer od jeho rodinnej vily na Bertramke. Práve tam spevák prežil väčšinu svojho života a v prvý októbrový deň aj poslednýkrát vydýchol.

Neupravený hrob

Kto by však čakal, že jeho manželka Ivana sa poponáhľa a maestrov hrob sa bude snažiť dokončiť pred Sviatkom všetkých svätých, ten by sa mýlil. Jeho pozostatky tak zrejme stále zostávajú v Ivaniných rukách, no je viac ako isté, že jeho verní fanúšikovia by si ho radi uctili. I keď je už teraz jasné, kde a v akom hrobe nakoniec Karel bude „odpočívať", jeho najbližší sa nijako nesnažili, aby miesto pred vložením jeho zostatkov, upravili.

To by zrejme ocenili najmä jeho priaznivci, ktorí sa momentálne musia pozerať na neupravený hrob, ktorý je obohnaný páskou a prikrytý len čiernou plachtou. Jediná pripomienka toho, že na danom mieste bude odpočívať velikán Gott, je kúsok dreva s jeho menom a priložená fotka, ktorú tam zrejme nechal verný fanúšik. Spoločnosť pri večnom spánku mu pritom na spomínanom cintoríne robia aj ďalšie slávne osobnosti – spisovatelia Jakub Arbes a Ondřej Sekora, herec Eman Fiala či lekár Jan Jánský.