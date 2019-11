Pred mesiacom zomrel Karel Gott († 80): Začal sa boj o dedičstvo! Dominika povedala všetko

Karel Gott (†80) zomrel presne pred mesiacom. Je načase vyriešiť, ako sa rozdelí jeho majetok.

Ako povedala pre Blesk jeho dcéra Dominika (43), rodine sa už ozval notár.

"Volal pán notár, oznámil nám všetko, čo sa bude diať," prezradila Dominika. Už sa spojila so svojou právničkou, ktorá ju bude zastupovať na všetkých jednaniach. Najstaršia maestrova dcéra, ktorá žije vo Fínsku, má totiž novú prácu a nie je isté, či by kvôli nej mohla odísť do Prahy.

V čase, keď Karel Gott ešte v roku 2015 bojoval s rakovinou lymfatických uzlín, podpísala Dominika dokument, v ktorom sa vzdala po otcovej smti nároku na dedičstvo. Vyplatených jej bolo stotisíc eur.

"Preto neviem, či vôbec bude čo riešiť u notára! Neviem, či ja a sestra Lucia budeme mať na niečo nárok, alebo nie. Keby otec menil záveť a papiere pre svojim odchodom, predsa by nám niečo povedal?" rozmýšľa.

Dominika chce po otcovej smrti zmeniť svoj život. Nastúpila do novej práce a chcela by sa vrátiť do rodnej zeme. Sama sa zbavuje svojej závislosti na alkohole a liekoch, keďže to sľúbila svojmu otcovi počas ich posledného stretnutia. "Zatiaľ sa mi to darí! Maximálne si dám jedno pivo," hovorí.

Hneď po Gottovej smrti sa ozval Dominikin manžel, fínsky hudobník Timo Tolkki (53). Nechal sa počuť, že je smiešne, že sa za takú nízku sumu vzdala dedičstva. "Musí dostať viac! Ja s tým nemám do činenia, ale podporujem ju, aby to dala na súd, prečo nechcieť dva milióny eur alebo dom na Bertramke?" Dominika ale s jeho výrokom nesúhlasila: "Neviem, kde na to prišiel. Je to chorý človek, neberte ho vážne!" Jej manžel trpí maniodepresiami.