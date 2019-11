Chcú ísť príkladom: Cinkota a Mojsej vedú besedy o závislostiach

Chcú ísť príkladom! Herec Dušan Cinkota (49) si prešiel náročným obdobím. Pre drogy si totiž odsedel svoj trest za mrežami.

Dnes je zo všetkého vonku a žije usporiadaným životom so svojou milovanou rodinou. O nie príliš príjemnej etape života hovorí otvorene na akciách so študentmi. Nie je však jediný, kto chce takouto formou pomáhať...

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Cinkota sa nedávno objavil na besede aj s markizáckou redaktorkou Kristínou Kövešovou (36). „Bolo to v Rišňovciach pre základné školy, respektíve výbor študentov. Bol to nápad jedného občana, aby nás spojil ešte s odborníkmi z oblasti liečenia a polície. Kristína tým, že sa zaoberá týmito témami, tam bola ako koordinátorka,“ vysvetlil Novému Času Cinkota a dodal: „Bolo to výborné. Takéto akcie robím nepravidelne celé roky. Pokiaľ má niekto záujem a ja mám čas, vôbec sa tomu nebránim. Je to sčasti aj autoterapia.“

Podobne ušľachtilej práci sa venuje aj spevák Braňo Mojsej (51), ktorý sa liečil z alkoholizmu. Pred pár dňami zavítal medzi študentov na gymnázium v Sučanoch. ,,V tom, ako so mnou komunikujú, ako sústredene ma vnímajú a počúvajú o tom, aké sú zákerné dopady závislosti, som sa našiel. Je to moje poslanie,“ uzavrel muzikant.