Mamička si myslela, že ju bolí hlava z jej dvoch malých detí: Zdrvujúca pravda ju rozplakala

30-ročná Britka pripisovala silné bolesti hlavy a chronickú únavu tomu, že je mamou dvoch malých detí.

V apríli 2018, len niekoľko mesiacov po narodení syna Charlieho, začala Clarie Curtisová trpieť bolesťami hlavy, ktoré si vysvetľovala starostlivosťou o dve malé deti. Clarie a jej partner Tom majú tiež štvorročnú dcéru menom Millie. Krátko nato sa však k bolestiam pridalo zvracanie.

"Snažila som sa pokračovať v živote ako mama, ale keď som začala každé ráno vracať, uvedomila som si, že to už nemôžem ignorovať," povedala Curtisová pre britskú tlačovú agentúru SWNS.

„Pamätám si jedného dňa, keď ma Millie zavolala do svojej izby a ja som šla hore po schodoch, náhle som sa cítila skutočne závraty a poriadne som nevidela,“ dodala Claire, ktorá sa rozhodla navštíviť očného. Doktorka si u nej všimla určité abnormality a odporučila ju na magnetickú rezonanciu, ktorú podstúpila o týždeň neskôr.

„Čakanie na výsledky bolo úplne hrozné, moja úroveň stresu bola neskutočná,“ spomína. Nakoniec Curtisová dostala výsledky a čoskoro potom jej diagnostikovali zhubný nádor na mozgu 3. stupňa.

„Až o niekoľko dní neskôr mi to skutočne došlo. Pri myšlienke na smrť a na to, že tu zanechám svoje deti, som nemohla prestať plakať,“ povedala. V októbri minulého roka sa Curtisová podrobila operácii mozgu, takže lekári mohli odstrániť čo najviac tumoru. Po zákroku nasledovalo takmer sedem týždňov ožarovania a rok chemoterapie. Dostala troj- až päťročné prognózy.

„Nejde o to, či sa nádor vráti, je to len otázka, kedy sa vráti, čo je najťažšie. Práve teraz sa sústredím iba na spomienky s rodinou, začiatkom tohto roka sme šli do Disneylandu v Paríži, to bolo úžasné,“ povedala. „Tom ma v tom všetkom veľmi podporoval, robil všetko pre mňa a deti, rovnako pracoval na plný úväzok. Nemôžem sa dočkať, až si ho budúci rok vezmem,“ poznamenala Curtisová s tým, že sa plánujú vziať v júli.

„Chcem tráviť každý deň s Tomom a našimi deťmi. Moja diagnóza mi ukázala, že každý okamih je vzácny. Moja rodina pre mňa znamená celý svet a ja len chcem, aby boli šťastní a aby si pamätali čo najviac,“ smutne dodala. „Teraz chodím na chemoterapiu, aby som si kúpila viac času, a hoci viem, že moja diagnóza je jasná, bojujem za každú ďalšiu minútu, ktorú môžem dostať so svojimi deťmi,“ povedala na záver Claire.