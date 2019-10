Tínedžerka mala obrovské bolesti pri menštruácii: Po tom, čo z nej vyšlo, sa jej dramaticky zmenil život

Jej menštruačný cyklus sprevádzali obrovské kŕče a bolesti, stále však v kútiku duše dúfala, že nejde o nič vážne. Pravda bola ale oveľa horšia, než si mohla predstaviť.

Britka Megan Burgeen (19) pred niekoľkými mesiacmi spozorovala, že jej menštruácia je nepravidelná a navyše počas svojich dní začala pociťovať neuveriteľné bolesti aj v oblasti žalúdka. Lekári tomu najprv nepripisovali veľkú vážnosť a pacientku uisťovali, že príčinou sú hormóny, informuje britský denník The Sun.

Po šokujúcom zážitku, ku ktorému došlo neskôr, okamžite utekala opäť ku gynekológovi. Megan totiž počas menštruácie spolu s krvou vylúčila aj obrovskú masu niečoho, o čom si myslela, že je krvná zrazenina. Dovtedy vylučovala malé zrazeniny, no tento raz ju jej veľkosť vystrašila. "Bolo to také veľké, že mi to pripadalo, akoby som tú masu porodila," spomína na nepríjemnú chvíľu mladá žena, ktorá neváhala a masu si odfotila a snímku následne ukázala lekárovi. Ten jej dal zhotoviť testy, ktoré odhalili krutú pravdu, a síce, že Megan trpí rabdomyosarkomom, čo je veľmi zriedkavá forma rakoviny krčka maternice. Krvná zrazenina, ktorú vylúčila, bol v skutočnosti obrovský kus rakovinového nádora.

Megan podstúpila päť sérií chemoterapie, aby sa tumor na krčku maternice zmenšil. Potom nasledovala operácia, pri ktorej jej chirurgovia museli odstrániť maternicu. Megan zostali len vaječníky, čo znamená, že keď bude chcieť mať v budúcnosti deti, nebude schopná ich sama vynosiť, jedinou možnosťou, ktorá prichádza do úvahy, je nechať ich vynosiť u náhradnej matky. Teraz je však už pacientka z rakoviny vyliečená a dúfa, že túto desivú etapu života už má za sebou.