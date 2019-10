Hrozná tragédia olympijského víťaza: Lekári si nevedia dať rady

Trojnásobný olympijský víťaz vo veslovaní Pete Reed z Veľkej Británie ochrnul od polovice hrude nadol. Tridsaťosemročný poručík kráľovského loďstva o tom informoval na sociálnej sieti.

Reed iba pred rokom ukončil športovú kariéru. Lekári nevedia zistiť, čo ochrnutie spôsobilo. Päťnásobný majster sveta získal zlato v štvorke bez kormidelníka na OH 2008 v Pekingu aj 2012 v Londýne a tretie zlato pridal v osemveslici v Riu de Janeiro 2016.

"Je malá šanca, že sa nezotavím a tiež malá šanca, že sa zotavím úplne. Je to tak niečo medzi tým. Všetko bude závisieť od toho, aký je rozsah poškodenia a ako budem rehabilitovať. To ale ešte nevieme. Je to niekde v strede chrbtice, takže som paralyzovaný pod hruďou. Ale moje ruky sú stále rovnako silné ako boli a môj mozog stále taký priemerný, ako vždy bol," so zmyslom pre humor opísal svoj stav Reed. Informovala agentúra AFP.