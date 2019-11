Nemanželská dcéra Karla Gotta († 80) Dominika: Prijatie do rodiny až po smrti otca?!

Blízko, a pritom ďaleko. Nemanželské deti osobností umeleckého sveta to nemajú v živote ľahké. Hoci ich otcovia formálne neraz aj priznali, na verejnosti sa nimi príliš nechvália. Celoživotnú krivdu niekedy porazila až smrť, ale niekedy ani tá nie...

O svoje miesto v rodine teraz bojuje dcéra Karla Gotta - Dominika, ale takých prípadov je v celebritných rodinách viac.

Karel Gott († 80) a dcéry Dominika (46) a Lucie (31): Dočká sa staršia dcéra uznania rodiny?

To, že nebohý Karel Gott mal ešte pred manželstvom dve dcéry, sa dnes už vie. Keď sa však spevák po romániku s tanečnicou Antóniou Zacpalovou stal v roku 1973 po prvý raz otcom, zatajil to aj pred svojou mamou. Stará pani Gottová zomrela v roku 1977 na infarkt a o vnučke sa nikdy nedozvedela.

S pravdou von

Až nemecký časopis Das Goldene Blatt ako prvý informoval o Dominike (46), to už mala Gottova dcérka deväť rokov. Vzápätí sa fotka zlatého Slávika s Dominikou objavila na titulke českého Mladého světa. Napriek tomu, že Gott sa s matkou svojej prvorodenej dcéry rozišiel, stretávali sa vždy na Vianoce pri štedrovečernom stole, neskôr aj s ďalšou dcérou Luciou (31), ktorú splodil s predavačkou bielizne Ivetou Kolářovou. Gott vraj bol po narodení druhej dcéry sklamaný, pretože túžil po synovi. Navyše mal pochybnosti, či je Lucie jeho, a tak trval na testoch otcovstva. Ani výsledky testov DNA, ktoré potvrdili otcovstvo na 99,9 %, Gotta spočiatku nepresvedčili. Až keď sa u nej prejavili spevákove črty, prijal ju za svoju. Svoju dcéru navštevoval v byte, ktorý jej a milenke Ivete kúpil. Lucie niekoľko rokov netušila, kto je jej otec. Vyučila sa za predavačku a v médiách sa nerada ukazovala. Dnes je mamou dvoch synov a žije spokojne mimo horúceho kotla šoubiznisu.

Na druhú koľaj

Spevák všetkých fanúšikov prekvapil, keď sa začiatkom roka 2008 zosobášil s Ivanou Macháčkovou (43). To už mala dvojica dvojročnú dcérku Charlottu Ellu (13) a onedlho sa im narodila Nelly Sofie (11). A hoci dovtedy staršie dcéry prijal za svoje a trávil s nimi všetky sviatky, po svadbe s Ivanou začali hrať druhé husle. Gott mal doma manželku, dve malé dcérky, ktorým sa bolo treba venovať. So situáciou sa ťažko zmierovala najmä staršia z nemanželských dcér Dominika. Tá bola na otca silno naviazaná, a to aj napriek tomu, že v posledných rokoch ich vzťah nebol najlepší, lebo bola závislá od alkoholu a od liekov. Navyše žije ďaleko vo Fínsku spolu s manželom Timom, ktorý trpí maniodepresívnou psychózou. O to viac bol „božský táta“ pre Dominiku stredobodom vesmíru, ťažko sa však asi vyrovnávala s tým, že zatiaľ čo ona sa trápi, on si žije šťastný život so svojou Ivanou a s malými dcérkami.

Ranu priamo do srdca dostali Dominika a Lucie na zádušnej omši za svojho otca v Chráme sv. Víta. Herečka Jiřina Bohdalová sa v príhovore obrátila len na vdovu a jej dve dcéry Charlottku a Nelly. Staršie Gottove dcéry akoby neexistovali. „Veľkým sklamaním bol prejav Jiřiny Bohdalovej, ktorá hovorila o dvoch dcérach, ale ja a Lucie sme tiež jeho deti. Úplne na nás zabudla. Premýšľala som potom, že nie sme brané ako rodina. S Luckou sme to síce neriešili, ale mám pocit, že ju to tiež zasiahlo. Bolo mi to vážne ľúto a bolelo ma to,“ priznala Blesku Dominika, ktorá pohreb otca prežívala veľmi ťažko. „Boli momenty, keď som si myslela, že to nezvládnem,“ priznala s tým, že veľkú podporu ostatnej rodiny nepocítila, dokonca ani od Ivany, s ktorou takmer neprehovorila. „Nebol príliš čas spolu hovoriť. Videli sme sa len v sobotu na pohrebe. Vlastne som nehovorila ani so sestrami.“

Bez dedičstva

Aby toho nebolo dosť, olej do ohňa prilial Dominikin manžel Tim. Len pár dní po pohrebe vyhlásil, že sa chystajú kvôli dedičstvu žalovať vdovu Ivanu! Dominika, hoci sa cíti odvrhnutá, to však dementovala. „Nikdy som nič také nepovedala. Je to chorý výplod fantázie môjho chorého manžela,“ dušovala sa. „Stále ešte smútime po oteckovi a rozhodne som s nikým dedičstvo neriešila.“ Blesku tiež potvrdila, že sa ešte za otcovho života zriekla dedičského práva. „Áno, niečo som oteckovi podpísala, ale už neviem, čo to bolo. Rozhodne si v tejto chvíli nič nenárokujem a počkám na klasické dedičské konanie. Ani s Ivanou som o ničom nehovorila a nič s ňou okolo dedičstva neriešila.“ Či vdova Ivana zoberie Dominiku aj jej nevlastnú sestru Luciu do rodiny, ukáže až čas.