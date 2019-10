Správkyňa Gottovho majetku priznala, v čom jej liezol na nervy: Mala som chuť poslať ho niekam

Jaroslava Herzerů (66) pracovala skoro 25 rokov ako účtovníčka Karla Gotta († 80) a starala sa o to, aby mal spevák v poriadku všetky dokumenty, zmluvy a dane.

Niekoľko rokov bola dokonca jeho manažérkou. Po smrti legendy poskytnutie rozhovoru najprv odmietla, ale pre extra.cz nakoniec porozprávala, čo s maestrom zažila. ,,S Karlom Gottom som pracovala zhruba štvrťstoročie. Prvé dane som mu podávala asi za rok 1992 a spoluprácu sme ukončili v roku 2014,“ povedala s tým, že jej už ubúdali sily. ,,S Karlom to bola práca na 24 hodín denne a 7 dní v týždni. (…) Ešte dodnes mi volajú z úradov, aj teraz, po jeho odchode, pretože nevedia na nikoho aktuálneho zohnať kontakt.“

Ani božský Kája nebol dokonalý. ,,Zažila som s ním krásne aj hrozné chvíle, keď mi vyslovene liezol na nervy a skoro som ho poslala niekam, ale dokázala som to pochopiť. Čo mu pán Boh pridal na jeho genialite a nadaní, tak musel niekde ubrať. To bola napríklad tá pragmatickosť. Na tom bola ja,“ spomína. ,,Vždy hovoril: ,Keby sme spolu mali pomer, tak o mne nevieš to, čo vieš teraz, keď mi spravuješ financie.´ Preto ma manželky (známych osobností, pozn.red.) nemali rady, pretože s nimi nemôžem konzultovať finančnú situáciu klientov, to im musia povedať oni sami.“

Herzerů priznáva, že nie všetci v Gottovom okolí ju mali radi. ,,Napríklad jeho kapelník ma nemohol mať rád, pretože som sa s ním hádala o peniaze. Robila som hnusnú prácu a Karel bol ten, ktorého sa to ,netýkalo´. Tak to má byť. On mal nadanie, takže sa mohol venovať umeniu, ja zase čísla, takže som sa starala o to, aby sa to umenie predalo za adekvátnu cenu,“ vysvetlila pre extra.cz. Účtovníčka pracovala dlhé roky aj pre spevákovho dvorného skladateľa. ,,Teraz po smrti Karla Gotta ma mrzelo, že si pritom veľa ľudí nespomenulo na Karla Svobodu. To predsa neboli Gottove pesničky, boli prevažne od Svobodu, bez nich by možno Karel Gott nemal taký úspech, aký zažil,“ mieni Herzerů.