Herec Filip Tůma otvorene prehovoril o svadbe s Nelou: Prečo sa zatiaľ nechceme brať

Sú dvojnásobnými rodičmi, svadobné zvony im však stále nezazvonili! Životní partneri Nela Pocisková a Filip Tůma to vzali možno z iného konca, než by si možno sami predstavovali, dvojica však žiari šťastím a rodičovstvo si obaja užívajú plnými dúškami. Z Filipa Tůmu sa stal vzorný otec, ktorý sa o svoje ratolesti vie postarať aj vo chvíľach, kedy je Nela preč. Otvorene porozprával nielen o vzácnych okamihoch strávených so svojimi dvomi pokladmi, no reč padla predsa len aj na svadbu! Žeby konečne?