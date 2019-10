Bizarná scéna v parlamente: Ukradol poslanec Mosta-Híd mobil novinárovi?

Divadlo ako z pera moderných európskych dramatikov. V budove parlamentu sa odohralo predstavenie „absurdnej drámy“ a hlavnú úlohu v ňom zohrali poslanec Mosta-Híd Elemér Jakab a novinár Szilárd Somogyi.

Bugárov zákonodarca mal totiž počas nahrávania rozhovoru druhému menovanému zobrať mobilný telefón a schovať sa s ním do útrob Národnej rady. Novinár maďarského týždenníka Magyar 7 Szilárd Somogyi prišiel do parlamentu za Elemérom Jakabom s nepríjemnými otázkami, no poslanec nemal chuť mu odpovedať.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Ja som mu dal dve otázky, týkajúce sa zamestnania robotníkov na východnom Slovensku, kde on podniká. Zo zmlúv vyplýva, že on platí 50 centov v čistom tým robotníkom, a to som si chcel overiť, či je to fakt tak a či to nepovažuje za zneužívanie hospodárskej situácie tých ľudí. Najprv mi povedal, že som blbec, no ja som znova položil otázku a potom sa otočil a vytrhol mi mobil z ruky,“ okomentoval bizarnú scénu Somogyi, ktorý následne privolal do Národnej rady aj policajtov.

Usvedčia ho kamery?

Jakab podľa novinára odišiel s mobilom - na ktorý sa rozhovor nahrával - do priestorov, kam novinárov nepúšťajú. Na situáciu upozornil aj poslanec Ondrej Dostál. Zákonodarca Mosta to však odmieta. „Nezobral som telefón, on mi ho dal do ruky. Ja som mu ho chcel vrátiť a on odbehol a na to ja mám dôkazy. Tam pred parlamentom sú kamery. Už som to dal na súd za ohováranie,“ vyhlásil Jakab, podľa ktorého novinárovi ani nešlo o rozhovor.

„Koho by som vedel zamestnať za 50 centov, to sú nezmysly. Ja si myslím, že išlo o provokáciu, nie o článok,“ dodal. Podľa Somogyiho mu telefón nakoniec Jakab po­slal po jemu neznámom človeku ešte pred tým, ako prišli muži zákona. „Viete si to predstaviť, že nahráte s niekým rozhovor s nepríjemnými otázkami a potom mu dáte do ruky telefón, aby to zmazal. Ani pán Jakab si to reálne nemyslí,“ uzavrel novinár.