Minister financií Kamenický: Návrh rozpočtu určite musí prejsť nejakými úpravami

Návrh budúcoročného rozpočtu určite musí prejsť nejakými úpravami, vzhľadom na kroky, ktoré sú v parlamente.

Informoval o tom po stredajšom rokovaní vlády minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). "My, samozrejme, registrujeme to, čo sa deje v parlamente. To znamená, že všetky veci, ktoré neboli rozpočtované a sú nad rozpočtom budeme musieť nejakým spôsobom vykompenzovať, aby sme dosiahli cieľ, ktorý sme si stanovili. O tom bude ďalej ešte debata. Komunikujeme s Európskou komisiou (EK), ako ona vidí náš rozpočet a budeme čakať na nejaké jej vyjadrenia," priblížil.

Zdôraznil, že všetky návrhy parlamentu, ktoré majú vplyv na výdavky štátneho rozpočtu, rezort financií sleduje. "Nechcem hovoriť o konkrétnom čísle, napočítame to a prídem so sumou, ktorú bude treba vykompenzovať," oznámil.

Dodal, že podľa jeho informácií sa už žiadne vojenské nákupy nebudú uskutočňovať, takže na tieto nákupy sa v rozpočte nebudú musieť hľadať prostriedky.

Vláda 14. októbra schválila návrh rozpočtu, ktorý počíta v tomto roku s deficitom na úrovni 0,68 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v budúcom roku by mal byť 0,49 % HDP. Hrubý dlh verejnej správy by mal klesať. V tomto roku by mal dosiahnuť 47,9 % HDP a dostane sa tak pod dolné sankčné pásmo. Návrh rozpočtu predpokladá, že hrubý dlh bude klesať o ďalších 3,1 percentuálneho bodu (p. b.) HDP v budúcom roku a na konci horizontu by mal byť na úrovni 44,8 % HDP.