Messi zaznamenal jubilejný gól z priameho kopu: Opäť predviedol svoju genialitu

Argentínčan Lionel Messi (32) opäť predviedol svoju futbalovú genialitu. Pri ligovej výhre FC Barcelona nad Valladolidom 5:1 zaznamenal dva góly a ďalšie dva pripravil svojim spoluhráčom milimetrovou prihrávkou.

V 34. min duelu upravil skóre na priebežných 3:1, keď sa zaskvel presne mierenou strelou zo štandardnej situácie. Bol to jeho jubilejný 50. gól z priameho kopu počas športovej kariéry.

Rodák z Rosaria doposiaľ 44-krát skóroval z priameho kopu v drese Barcelony a zvyšných šesť gólov pridal v drese argentínskej reprezentácie. Päťkrát skóroval týmto spôsobom v Lige majstrov, pričom jeho presný zásah do siete Liverpoolu pri májovej výhre 3:0 ovládol anketu UEFA "Gól sezóny 2018/2019". V hlasovaní fanúšikov zdolal C. Ronalda a portugalského obrancu Danila. Zároveň to bol jeho jubilejný 600. gól vo farbách katalánskeho veľkoklubu.

Barcelona ovládla siedmy súťažný zápas po sebe. Ide o druhú najdlhšiu víťaznú šnúru Kataláncov pod vedením Ernesta Valverdeho, pričom rekordom je deväť víťazných stretnutí v sérii z roku 2017. "Valladolid v tejto sezóne remizoval s Realom aj Atltéticom Madrid. Vedeli sme, že jeho hráči majú potenciál. Z prvého útoku dokázali vyrovnať skóre, ale som šťastný, že sme napokon zvíťazili. Je to pre nás veľmi dôležité," uviedol pre klubový web tréner úradujúceho španielskeho majstra.

FC Barcelona je momentálne na čele tabuľky s dvojbodovým náskokom pred Granadou. V súboji s Valladolidom si vylepšil individuálne štatistky aj Luis Suárez. Uruguajský útočník sa strelecky presadil v 77. min, vďaka čomu skóroval proti všetkým 27 klubom, proti ktorým v La Lige nastúpil. V rámci najvyššej španielskej súťaže sa mu najviac darí proti Eibaru a Betisu, ktorým nastrieľal po 10 gólov.