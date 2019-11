Robo Opatovský na rande s krásnou Slovenkou a jej manželom: Spevák im prezradil, čo ešte nikomu

Príjemné prostredie a výborná spoločnosť. Presne tak vyzeralo rande so známou osobnosťou. Temperamentný Talian so svojou krásnou manželkou túžili po stretnutí s charizmatickým spevákom Robom Opatovským (47) a ich želanie sa splnilo. Večera prebiehala v príjemnom prostredí kultovej reštaurácie Štefánka a núdza nebola o vtipné hlášky, komplimenty, no ani lekciu taliančiny. Keď uvidíte, budete sa s Robom chcieť stretnúť aj vy.