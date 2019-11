Žene sa roky menili črty tváre, nos a brada jej napokon úplne opuchli: Keď sa dozvedela pravú príčinu, ostala zhrozená

Keď sa pozrela do zrkadla, nespoznávala sa.

Kanaďanka Rebecca Churan (29) si všimla, že v priebehu pár mesiacov sa jej vizáž rapídne zmenila. Ani len netušila, aký vážny dôvod náhla zmena skrýva.

Mladej žene začali opúchať nohy, ale aj nos a brada. Nečakanú premenu vnímala veľmi citlivo. "Keď som išla s priateľmi oslavovať narodeniny, stále som bola unavená a pred tým, ako som odišla z domu, som si musela niekoľkokrát zdriemnuť. Snažili sa ma povzbudiť, no ja som začala nekontrolovateľne plakať," cituje Rebeccine slová britský denník The Sun. Napriek tomu, že jedla oveľa menej, začala rapídne priberať, jej črty tváre sa jej menili a jej život komplikovala neustála únava. Zúfalá žena sa preto konečne odhodlala ísť so svojím problémom k lekárovi.

Rebeccu si posúvali rôzni špecialisti, ktorí nevedeli prísť na to, čo jej spôsobilo takéto symptómy. Napokon lekár pacientke urobil krvný test, ktorý meria množstvo rastového faktora podobného inzulínu v tele. Výsledky pacientku odrovnali. Ukázalo sa, že Rebecca má nádor na hypofýze, čo je podmozgová žľaza, ktorá produkuje rastový hormón. "Nevedela som veľa o tejto chorobe, no keď som zbadala na internete obrázky znetvorených ľudí, bola som vydesená," dodala mladá žena.

Lekári jej oznámili, že tumor jej čím najskôr musia vybrať cez nos. Pacientka sa bála, že po tomto zákroku zostane znetvorená, no napokon všetko dobre dopadlo. "Keď som pozerala na tie fotky z minulosti, uvedomila som si, že ten tumor som mala celých 15 rokov. Zmeny tváre som vtedy pripisovala starnutiu," dodala Rebecca, ktorá po operácii schudla a jej tvár sa tiež vrátila do normálu. Vyliečená pacientka sa teraz snaží povzbudiť ostatných ľudí, aby okamžite konali, keď na sebe spozorujú niečo neobvyklé. "Musíte myslieť pozitívne a musíte mať počas svojho boja nádej," dodala.