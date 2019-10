Matka napísala priateľke syna, že zomrel: O dva roky ženu čakal pohľad, ktorý si dodnes nevie vysvetliť

Dráma ako z filmu! Tak vyzerá zážitok, ktorý má za sebou mladá Austrálčanka.

Rachel sa rozhodla zverejniť svoj nevšedný príbeh a mnohí tomu ani nebudete chcieť veriť. Ako 18-ročná tínedžerka sa zamilovala do jedného muža, ktorý pracoval ako kuchár v miestnej reštaurácii. Všetko išlo bezchybne, až pokým jej priateľa nevyhodili z práce.

Od svojej priateľky si začal požičiavať peniaze. Keď mu už Rachel odmietla dať ďalšie financie, z bytu sa jej začal strácať nábytok. „Nábytok bol preč, posteľ bola preč, všetko bolo preč,“ cituje Daily Mirror mladú ženu. Napokon zmizol aj samotný Rachelin priateľ. „Počiatočný príbeh bol, že išiel na rehabilitácie do Queenslandu,“ spomína si Austrálčanka.

No Rachel neskôr napísala jeho mama s tým, že jej syn zomrel. „Retrospektívne to znie hlúpo, ale vy nemáte žiadny dôvod skúmať to ďalej. Ak mama povie, že jej syn zomrel, nemôžete od nej pýtať úmrtný list,“ vysvetľuje Rachel. Po oznámení smrti svojho priateľa sa mladá žena rozhodla posunúť sa ďalej. Presťahovala sa a začala nový život.

Oveľa väčšie prekvapenie ju však čakalo o dva roky neskôr, keď sa vrátila do mesta, kde predtým žila. Svojho „mŕtveho“ priateľa stretla v jednej z miestnych reštaurácií. Okamžite sa v podniku dožadovala rozhovoru s ním. No to jej nedovolili a Rachel z podniku vykázali.

Rozhodla sa ísť na políciu, no tam jej povedali, že ide len o jej tvrdenie proti jeho tvrdeniu. Ešte v ten večer jej navyše zavolala matka jej expriateľa. Rachel vynadala, že vďaka škandálu, ktorý v podniku spôsobila, jej syna vyhodili.