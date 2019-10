Matka si v postieľke pri svojom dieťatku všimla desivú postavu: Pravda vás úplne odrovná!

Mladá mamička dala na Facebook fotku, ktorú doposiaľ zdieľalo viac ako 400-tisíc ľudí.

Keď 32-ročná Maritza Elizabeth chcela skontrolovať svojho synčeka prostredníctvom detskej kamery, ktorá je nasmerovaná na jeho postieľku, takmer zinfarktovala. Ako sa píše na zahraničnom portáli Mirror, v postieľke okrem jej dieťaťa ležala aj iná, záhadná postava. "Myslela som si, že je tam s ním duch iného dieťaťa," začala rozprávanie.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Kvôli nadprirodzenému javu už celú noc nezažmúrila oko. Ráno išla okamžite zistiť, čo sa to tam udialo. Mamička z amerického štátu Illinois ale prišla s veľmi úsmevným vysvetlením celej záhady. V skutočnosti nešlo o žiadneho ducha, ale na matraci zabudnutý letáčik s tvárou dieťaťa.

Z hororovej príhody sa teda napokon vykľula veľmi úsmevná situácia. "Manžel pri vymieňaní obliečok zabudol natiahnuť ochranu na matrac," napísala matka dvoch detí. "Zabila by som ho," ukončila svoj príbeh so smejúcimi sa emotikonmi. Pod fotografiou začali pribúdať veľmi vtipné komentáre.

"Najskôr by som sa pos*ala od strachu a potom by som sa tam išla okamžite pozrieť! Vlastne, poslala by som tam manžela," napísala jedna z komentujúcich. Ľudia sa tiež čudovali tomu, že syna išla skontrolovať až ráno. "Povedala si si, že ti ho je síce ľúto, ľúbiš ho, ale môže to počkať až do ranného svetla," napísal užívateľ.