Tragédia v rodine obľúbeného speváka: Anjelik († 2) už svojho ocka nikdy neobjíme

42-ročný spevák prišiel o svoju milovanú dcérku Haven.

Ako informuje zahraničný portál People, Ned LeDoux spolu s manželkou Morgan oznámili verejnosti smutnú správu. Ich dcérka zomrela 20. októbra, pričom spevák len pár dní predtým pridal na svoj Instagram radostnú fotku usmiatej Haven.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

"Ich dcérka zomrela v dôsledku tragickej nehody v domácnosti. Rodina si cení podporu vás všetkých, no teraz žiadajú o súkromie," znelo v oficiálnom vyhlásení. Do domu, kde rodina žije, prišli v deň tragédie záchranári, no malému dievčatku už pomôcť nedokázali.

Ned spolu s manželkou vychovávajú aj syna, no momentálne sa k celému prípadu nechcú vyjadrovať. Nikto teda nevie, čo sa v dome vlastne odohralo. Spevák 15. septembra zdieľal fotku vysmiatej Haven, ku ktorej napísal krásny komentár. "Dnes máš už 2 rôčky! Som šťastný, že som v tento špeciálny deň doma," zneli jeho slová.