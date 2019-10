Jozef († 43) sa upálil pred oknom svojej priateľky: Keď horel, kričal na svoju lásku!

Nešťastná láska sa skončila obrovskou tragédiou. Zamilovaný Jozef († 43) prišiel v pondelok skoro ráno v Šali pred panelák, v ktorom býva jeho láska Renáta (46).

Na tráve si odložil osobné veci, polial sa horľavinou a zapálil. V ukrutných bolestiach kričal meno milovanej ženy a žiadal ju o pomoc. Nešťastného muža s ťažkými popáleninami previezla sanitka do nemocnice, kde však po niekoľkých hodinách prehral svoj boj o život.

Nikto nevie, čo sa v osudné pondelkové ráno odohrávalo v hlave Jozefa z Bratislavy. Muž s povesťou dobráka nemal ľahký život. Podľa jeho bývalých kolegov roky trpel v nevydarenom manželstve, v ktorom zotrvával len kvôli deťom. Nový zmysel života našiel v o tri roky staršej Renáte zo Šale, do ktorej sa bezhlavo zamiloval. To, či bola jeho láska opätovaná a čo sa medzi nimi v posledných dňoch dialo, ostáva tajomstvom.

„Ráno, približne o štvrť na päť videla policajná hliadka na sídlisku niečo horieť. Mysleli si, že je to nejaký smetný kôš. Keď ale prišli bližšie, zistili, že tam horí muž. Okamžite ho začali hasiť a zavolali záchranku a hasičov,“ povedal Novému Času zástupca náčelníka mestskej polície v Šali Miroslav Martinček.

Podľa neho bol vedľa horiaceho kanister a jeho osobné veci – hodinky, doklady, mobil, kľúče od auta a bunda. „Auto značky Nissan Qashqai mal zaparkované neďaleko,“ dodal Martinček. „Po príchode na miesto záchranári ošetrili a stabilizovali muža, ktorý mal rozsiahle popáleniny a previezli ho do nemocnice v Galante,“ potvrdil Jozef Minár, hovorca záchranárov. V špitáli sa potom začal márny boj o Jozefov život. „Muž bol v kritickom stave, mal popáleniny 2. a 3. stupňa na 90 percentách tela,“informovala Jana Fedáková z galantskej nemocnice.

Z hrozného činu sú obyvatelia sídliska v šoku. „Bolo to hrozné, ľudia bežali von a nevedeli, čo sa deje. Len sme videli niečo horieť, trvalo to, kým nám došlo, že to je človek,“ krúti hlavou Natália (18) a ukazuje na miesto, kde muž horel. Jeho láska Renáta je z toho, čo sa stalo, zdrvená. Po synovi nám odkázala, že sa k tomu nebude vyjadrovať.

Svedkovia vravia, že keď Jozef horel, zúfalo kričal meno svojej milovanej: „Reni, pomôž mi...!“ po čom podľa svedkov vybehla von. „Utekala k nemu, ale čo sa potom dialo, nevieme. Zhŕklo sa tam veľa ľudí, policajtov, hasičov, záchranárov,“ krúti užasnuto hlavou Renátina suseda. Jozefovo auto s bratislavským evidenčným číslom stálo ešte niekoľko hodín po tragédii zaparkované pred oknami jeho lásky, ktorej najhroznejším spôsobom ukázal svoje utrpenie.

Chcel, aby videla jeho utrpenie

Danica Caisová, sexuologička a psychologička

Ak mal viac problémov v živote, tak mohol v tej žene vidieť východisko zo svojej situácie. Na riešenie problémov tu však nie je partner, ale odborníci. Odmietnutie zažíva takmer každý, ale nerieši to takýmto radikálnym spôsobom, ak je človek vyrovnaný a nemá psychické problémy.

Možno sa tam tých problémov nakulminovalo viac a v nej videl spásu. Ten dôvod mohol byť aj úplne iný, ale ako posledné chcel vidieť ju, ktorú miloval. Toto vyzerá skôr, ako keby ju chcel vystrašiť, prejaviť ľútosť, akoby ho ona mala zachrániť, toto je obzvlásť krutý spôsob. Určite jej chcel ublížiť, aby videla jeho utrpenie, ktoré takto demonštroval aj fyzicky.