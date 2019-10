Pikantné rozprávanie Gottovej kolegyne o jeho milenkách: Rodičia mu svoje dcéry vozili rovno na hotel!

V druhej polovici 70. rokov sprevádzali speváka Karla Gotta († 80) počas vystúpení tri šarmantné speváčky.

Známe trio tvorili Vlasta Kahovcová (75), Jarmila Gerlová (76) a Jitka Zelenková (69). Prvá menovaná poskytla pre Aha! rozhovor a neváhala prezradiť, ako si milovník žien vyberal z publika dievča, ktoré mu bude po koncerte robili spoločnosť.

,,Skrátka, chcel si len užiť. Musím ale uznať, že vždy to bola kočka, ktorá v tej sále, ako sme my hovorili, úplne žiarila. Skutočne žiarila a bola na prvý pohľad neomylne vidieť. Takým dievčatám sme hovorili ,strelnice´. To bol taký náš pracovný názov pre Karlove náhodné známosti. Pred koncertom sme vždy nahliadli do hľadiska a v tej chvíli sme si povedali ,Hentá, to bude ona!´A bola. Len málokedy sme sa sekli,“ prezradila úsmevné spomienky Kahovcová.

Pre Aha! porozprávala, že niekedy si Gott ani nemusel dávať námahu s vyberaním si slečny na večer. ,,Ďalším typom známostí boli slušné dievčatká, ktoré mu maminky a tatinkovia vozili priamo do hotela," prezradila a rýchlo dodala, že boli samozrejme plnoleté. ,,To prišla rodinka v Mercedese, pred hotelom vystúpila s tým svojím dievčatkom, vyfinteným a upraveným, strkali ju doslova pred sebou. Prišli tam skutočne s tým, nech si Karel ich dcérenku všimne. Niekoľkokrát sa to podarilo, to je pravda. Na druhú stranu, my sme s nimi v izbe neboli. Možno si iba čítali,“ hovorí speváčka.

Kahovcová má názor aj na to, prečo sa Gott usadil a oženil v takom neskorom veku. ,,Viete, keď niekto žije sám napríklad do tridsiatky, tak si na tú samotu potom proste už zvykne. Aj keď samota asi nie je ten správny výraz. Karel nebol sám, len bol zvyknutý na svoj pokoj,“ povedala pre Aha!.