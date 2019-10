Novú pieseň Hexu stihol pred smrťou ešte naspievať Ďuďo († 46): Šarkan mal z atmosféry v štúdiu zimomriavky

Slovenská skupina Hex zverejnila nový singel Pridaj sa k nám (Keď sme s vami), ktorý vznikol pri príležitosti 30. výročia založenia kapely.

Text novinky z pera gitaristu Martina „Fefe“ Žúžiho pozostáva z názvov skladieb a z častí textov formácie. Skladbu ešte ako demonahrávku naspieval zosnulý spevák Peter „Ďuďo“ Dudák, ktorý zložil aj hudbu, a o spoločné vokály sa postarali deti a kamaráti členov skupiny. Na produkcii piesne Pridaj sa k nám (Keď sme s vami) sa okrem Hexu podieľal aj Adam Kuruc.

„Po novom roku prišiel Ďudo s nápadom, aby som napísal text, ktorý by zaujímavým spôsobom sumarizoval našu kariéru.Bola to celkom výzva, nechcel som totiž iba bezducho pospájať jednotlivé názvy. Pokúsil som sa z nich vytvoriť príbeh o nás. O tom, že hranie pre ľudí je našim životom a naši fanúšikovia sú neoddeliteľnou súčasťou príbehu skupiny Hex.Skladba bola najskôr pomalšou pesničkou, až neskôr sa vykryštalizovala do rýchlejšej verzie,“ priblížil nahrávku Martin „Fefe“ Žúži.

Nahrávanie s deťmi a kamarátmi bolo podľa basgitaristu Tomáša „Yxa“ Dohňanského výborný nápad. „Boli sme v novej situácii, po prvýkrát sme nahrávali hudobné podklady na spev. Čo sa ukázalo ako výborný nápad, bolo zavolať naše deti a našich kamarátov na spoločné vokály.Ja osobne sa veľmi teším z tejto pesničky, pretože sme ju chystali ešte všetci spolu a pri tvorbe bolo aj to povestné tvorivé napätie, ktoré nás vždy posúvalo ďalej,“ prezradil. Vokály spolu s členmi Hexu naspievali Lasky zo skupiny Para a Tomáš Sloboda zo skupiny Le Payaco, ale aj Ďuďova dcéra Mária, Yxova dcéra Hanka, Fefeho syn Sebastian, dcéra bubeníka Tibora „Tybykeho“ Szabadosa, Karolína, dcéra Ela Petra „Šarkana“ Nováka, ktorý v kapele nahradil Dudáka, a dcéra Tomáša Slobodu Liliana.

„Ďuďo to naspieval fakt pekne. Mne sa ušlo pohladiť jeho spev takými nenápadnými vokálmi.vyjadril sa Peter „Šarkan“ Novák.Kapela spolu s piesňou zverejnila aj videoklip, ktorý tvoria zábery z archívu Hexu aj z nahrávania v štúdiu. „Keďže zastávam aj funkciu archivára, načrel som do našej archívnej videotéky. Mal som to šťastie už v roku 1992 vlastniť kameru na pásky VHS, neskôr to bola prvá digitálna kamera, neskôr HI8, a nakoniec prišli kamery s vysokým rozlíšením. Teraz je už každý fotoaparát schopný natáčať video, čo prácu všetkých nadšencov veľmi uľahčilo.Kvalita záznamu sa rokmi menila, ale to nič neubralo na výpovednej hodnote materiálu,“ povedal Tibor „Tybyke“ Szabados.