Junior priznal traumu, ktorá ho prenasleduje celý život: Na hrozivý moment nevie zabudnúť

Stále to má pred očami! Moderátor a rádiový spíker Milan Zimnýkoval (41), známejší pod prezývkou Junior, zažil ako malý chlapec udalosť, ktorá ho poznačila na celý život. Ako priznal Novému Času, na traumatizujúci moment nevie zabudnúť a zdá sa, že sa mu už navždy vryl do pamäti.

Milan Zimnýkoval pôsobí ako bezstarostný človek a pri moderovačkách už neraz predviedol svoj zmysel pre humor. V súkromí však zažil aj veľmi smutné udalosti, ktoré sa mu dostali hlboko pod kožu. „Bol som svedkom jednej veľmi nemilej situácie, keď človek zomrel, ale mal som veľmi málo rokov, aby som to mohol nejako ovplyvniť, tak toto mám nejako na pamäti, že keby som bol možno starší a vedel, čo ako robiť, možno by to dopadlo inak,“ zdôveril sa moderátor na tlačovej konferencii ku Dňu záchrany života. Hovorí sa mu však o tom veľmi ťažko.

„Mal som príliš málo rokov na to, aby som mohol zasiahnuť. Je to vec, ktorá sa ma týka, je súčasť môjho života. Nechcem o tom hovoriť, je to niečo, čo existuje a nezmením to. Vo veku štyroch rokov je to ťažké,“ povedal Novému Času moderátor, ktorý by rád absolvoval kurz prvej pomoci.