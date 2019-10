Rodina Very Wisterovej prežíva peklo: Zúfalé slová babičky o zmiznutí vnukov

Sú v koncoch! Moderátorka Vera Wisterová (42) prežíva obrovské muky. Štvrtkové zmiznutie jej milovaných synčekov Thea (5) a Harlowa (8) z bratislavského obchodného centra tvrdo zasiahlo nielen ju, ale aj jej najbližších.

O tom, ako bolestná udalosť zrazila rodinu na kolená, nám prezradila Verina zúfalá mama a babička chlapcov Zuzana (69).

Wisterová je od štvrtkového popoludnia ako na tŕňoch. Prišla totiž o svojich synov Harlowa a Thea, ktorých má s izraelsko-americkým manželom Jeremym Hulshom (40). Chlapci, naposledy videní práve s ich otcom, sú totiž nezvestní a naďalej ich hľadá polícia. „Žiaľ, môžem vám potvrdiť informáciu o mojich nezvestných synoch. Včera ich otec zobral a odvtedy neviem, kde sú,“ povedala v piatok Novému Času zronená moderátorka, ktorá sa so svojím stále zákonitým mužom naťahuje už dlhší čas.

Po stroskotaní manželstva v roku 2016 skončili ich spory až na súde. Hulsh sa pritom nevedel vyrovnať s tým, že jeho potomkovia boli zverení do starostlivosti matky a on ich mohol vídať len vo vyhradenom čase v spoločnosti Very. Najnovšie problémy okrem Wisterovej ťažko znáša aj jej najbližšia rodina, ktorú zmiznutie Thea s Harlowom zasiahlo priamo do srdca. „Prežívame najhoršie chvíle v živote,“ zlomil sa v telefóne hlas užialenej Verinej matke a babičke stratených chlapcov Zuzane. V slovách starej mamy, ktorá venuje svojim drahým vnúčikom všetok svoj čas, bolo cítiť ukrutný žiaľ a utrpenie.

Strach o deti

Paradoxne, Wisterová si podobnou situáciou ako teraz už v minulosti prešla. Vo februári 2017 totiž odovzdala svojich synov Jeremymu, ktorý ich mal nechať v hotelovej izbe, kde sa nachádzala aj jeho matka. V čase, keď sa mali vrátiť k Vere, však malo prísť k roztržke, keď sa s nimi stará mama zamkla a odmietala ich pustiť. „Nerada by som v tejto ťažkej situácii zdieľala v médiách detaily o mojich obavách. Môžem vám len s poľutovaním potvrdiť, že incident sa stal a deti sú z toho veľmi traumatizované,“ uviedla v tom čase rusovláska. „Treba ich pred stresujúcimi situáciami ochrániť. Bojím sa, aký dosah na ne bude mať to, čo sa stalo, pretože boli poriadne vystrašené,“ dodala Wisterová. Zdá sa, že nakoniec sa jej najhoršie tušenie potvrdilo a ona prežíva jedno z najťažších období. Nový Čas sa snažil s moderátorkou aj jej izraelsko-americkým manželom Hulshom skontaktovať, no neúspešne.