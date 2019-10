S požiarom v Kalifornii sa potýka niekoľko tisíc hasičov: Úrady nariadili evakuáciu

V Kalifornii na západnom pobreží USA ďalej zúria požiare a úrady nariadili v okrese Sonoma severne od San Franciska evakuáciu už 180.000 ľudí. S odkazom na miestnu políciu o tom informovala agentúra AFP.

Miestne energetická spoločnosť preventívne prerušuje dodávky prúdu kvôli nebezpečenstvu vzniku nových požiarov. Bez elektriny dnes bude takmer milión domácností a podnikov, výpadky by pritom mohli trvať až 48 hodín. Najľudnatejší americký štát, ktorý má na 40 miliónov obyvateľov, sa s požiarmi stretáva od štvrtka. Zatiaľ nie je jasné, čo je spôsobilo.

Energetická spoločnosť PG & E však uviedla, že tesne pred prepuknutím ohňa na severe sa v oblasti pokazilo vedenia vysokého napätia. Vinársku oblasť Sonoma severne od San Franciska teraz trápia požiare najviac. Požiarnici majú pod kontrolou len asi desatinu horiaceho územia o rozlohe viac ako 120 kilometrov štvorcových. Situáciu komplikuje suchý a silný vietor s rýchlosťou až 120 kilometrov za hodinu, ktorý je najsilnejší za niekoľko posledných rokov.

Meteorológovia varujú, že vietor môže spôsobiť nepredvídateľné správanie plameňov a môže šíriť žeravé uhlíky na kilometre ďaleko. Vlhkosť vzduchu pritom na niektorých miestach klesá na jednociferné hodnoty. Kvôli poveternostným podmienkam sa dnes tiež do boja s plameňmi zrejme nebudú môcť zapojiť lietadlá a vrtuľníky. "Akákoľvek iskra z ktoréhokoľvek zdroja môže spôsobiť katastrofu," varoval predstaviteľ PG & E.

dodal. Preventívne výpadky sa dnes majú dotknúť až 2,35 milióna ľudí. Energetická spoločnosť sa obáva, že oheň by mohol vzniknúť napríklad pri skratku v prípade vyvrátenie stĺpov elektrického vedenia. Možná súvislosť medzi terajšími požiare a pokazeným elektrickým vedením je podľa AP pripomienkou nešťastie z minulého roka, keď oheň v meste Paradise zabil 85 ľudí. Bol to najkatastrofálnejší požiar v Spojených štátoch za posledné storočie. Štátne úrady pri vyšetrovaní došli k záveru, že ho zapálilo práve poškodené elektrické vedenie spoločnosti PG & E.Takmer všetci evakuovaní sa však cez víkend mohli vrátiť do svojich domovov, hasiči tam majú väčšinu požiaru už pod kontrolou. Miestna polícia uviedla, že na spálenisku našla ľudské pozostatky, nie je však isté, či toto úmrtie súvisí s požiarom. So živlom sa stále potýka niekoľko tisíc hasičov. Vietor rýchlo šíri plamene do ďalších oblastí, cieľom požiarnikov je teraz zabrániť tomu, aby požiar zasiahol husto obývané oblasti.