Broňa si splnila podnikateľský sen aj pri 3 deťoch: Jej výrobky si mamičky zamilovali, predáva až do Singapuru

Mladá mamička Bronislava Froncová (27) zo Slaskej (okr. Žiar nad Hronom) sama vyrába a šije ergonomické nosiče.

O jej výrobky dokonca prejavili záujem v zahraničí a prišla aj s novými produktmi - tkanými šatkami na nosenie detí a spacími vakmi. Broňa odkazuje všetkým mamičkám, aby sa nebáli a išli za svojimi snami.

Začalo sa to kúpou šijacieho stroja a potom sa už trojnásobná mamička Bronislav Froncová (27) zo Slaskej nezastavila. Ušila si nosič pre dcérku Miu, ktorý sa tak zapáčil jej kamarátkam, že musela vyrobiť také aj pre ne. Jej výrobky zaujali ľudí natoľko, že vyhrala na sociálnej sieti súťaž Čo dokáže mama.

Odvtedy sa jej objednávky len tak hrnú a ona za mesiac ušije aj 20 nosičov. „Mám svoje vlastné kráľovstvo, ktorým je moja dielňa. Stále, keď môžem, sa do nej zavriem a šijem. Našla som si v Česku výrobcov látok, ktoré si sama navrhujem a dozerám na to, aby to bola 100-percentná biobavlna,“ vysvetľuje Broňa, ktorá začala šiť aj šatky na nosenie detičiek.

„Šatky majú 5,2 až 5,6 metra a bábätko v nich môže byť už od narodenia. V nosičoch, ktoré vyrábam v dvoch veľkostiach, je to tak od jedného mesiaca,“ ozrejmila šikovná mladá žena. Tá dodanú šatkovinu vyperie, postrihá a potom už len šije podľa zadania zákazníkov. Vyrobiť nosič trvá Bronislave priemerne jeden deň, a to sa popritom venuje aj svojim trom deťom.

O jej výrobky prejavili záujem aj zahraniční predajcovia, a tak ich zasiela do Singapuru, Nemecka či Bulharska. „Netreba čakať, musíte konať hneď a pracovať na svojich snoch, lebo inak vás niekto predbehne. Všetko sa dá, keď chcete, stále si nájdete spôsob,“ inšpiruje mamičky Broňa s tým, že je možné sa venovať aj deťom, ale aj plniť si sny.

Nosiče v číslach

Cena nosiča: 199 eur

Cena šatky: od 139 eur

Za jeden rok vyrobí: 200 kusov

Veľkosť šatky: 5,2 - 5,6 metra

Vyrába: zo 100 % biobavlny