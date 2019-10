Danko a Sulík majú rozdielny pohľad na aktuálnu situáciu: Šéf SaS sa považuje za obeť Kočnera, sfúkol justíciu aj koalíciu

Verím, že justícia má dostatočné mechanizmy, aby sa očistila od podozrivých sudcov.

Vyhlásil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 s tým, že politici by túto očistu mali podporovať i napríklad vyjsť v ústrety iniciatívam, ktoré dá aj Súdna rada SR.

"Roky sme bojovali o to, aby si súdnictvo nastavilo pravidlá a fungovalo. Aj ja som bol veľakrát na pojednávaniach sklamaný z rozhodnutia súdov, preto som aj do politiky šiel, ale ctime si pozíciu zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci," povedal Danko. Sudcovia majú podľa neho "krásne platy", silnú autonómiu, a teraz musia ukázať, že si to zaslúžia.

Šéf parlamentu víta, že prichádzajú signály o tom, že sudcovia, ktorí sú v akomkoľvek podozrení, majú aspoň pozastavený výkon. "Chýbajú razantnejšie normy na to, aby boli okamžite pozastavené výkony takýchto sudcov," priznal Danko s tým, že každá novela, ktorá príde, musí byť realizovaná citlivo a neúčelovo. Odmieta, aby sa plošne obviňovali všetci policajti, prokurátori či sudcovia. Danko tvrdí, že v polícii, prokuratúre i na súdoch je množstvo poctivých ľudí. "Systém povedať 'on je vinný, najprv ho obesme, a potom ho vyšetrujme', by tu nemal byť. Poďme, sadnime si, pripravme zákony, ale nemôžeme povedať, že celý systém je zlý," podotkol s tým, že je potrebné dať časť orgánom činným v trestnom konaní, aby konali.

Líder opozičnej SaS Richard Sulík v relácii vyhlásil, že sa Slovensko utopilo v "korupčno-mafiánskom bahne". Tvrdí, že momentálne treba očistiť súdnictvo, znížiť byrokraciu a zásadne bojovať proti korupcii. "Justícia zlyhala na plnej čiare, justičný systém je prehnitý," skonštatoval Sulík. Vláda podľa neho pod tlakom zverejnených informácií začína konať, ale návrhy zmien vníma len ako kozmetické.

"Premiérovi ani koalícii nebudem veriť ani slovo, pokiaľ viacerí aktéri týchto káuz nebudú sedieť vo vyšetrovacej väzbe," povedal líder SaS. Myslí si, že súčasná vláda nemala vôľu bojovať proti mafii. Sulík vyhlásil, že on bol obeťou Mariana Kočnera, lebo ho dal špehovať a nahrával si ho. Deklaruje, že sa s ním stretol naposledy pred deviatimi rokmi a označuje za chybu, že sa s ním bavil. "Nerobil som s ním žiadne kšefty," povedal Sulík. Opačne to však vníma pri zverejnenej údajnej komunikácii medzi podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom (Smer-SD) a Marianom Kočnerom.

Danko upozornil, že ak unikajú na verejnosť cez médiá veci, ktoré sa vyšetrujú, súvisiace s trestnými činmi, môže to pomáhať tým, ktorí trestnú činnosť páchajú. V prípade Glváča uviedol, že je to vecou strany Smer-SD, ako sa k tomu postaví. "Smer-SD nedal ešte svoje stanovisko. My sa následne vyjadríme," uviedol. Predseda parlamentu však upozornil, že nemôže byť len tak niekto obvinený, keď neprešiel trestným konaním. "Je ľahko niekomu zničiť život," podotkol.