Mórová sa v Česko Slovensko má talent navážala do svojho ex Mokrého: Štipľavú poznámku si nemohla odpustiť

Herečka Diana Mórová (49), ktorá porotcuje v jojkárskej šou Česko Slovensko má talent, si neodpustila štipľavú poznámku.

Netýkala sa však súťažiacich, ale jej bývalého partnera, zabávača Juraja Mokrého (42). Dvojica, ktorá má spolu syna Quida (13), sa rozišla pred 10 rokmi. Trvá medzi nimi ešte napätie?! Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Mórová a Mokrý si dali partnerské zbohom už dávnejšie, no ich rozchod sprevádzali vzájomné drsné odkazy, ako aj naťahovačky o syna Quida. Zdalo sa, že búrlivá hladina medzi nimi sa utíšila a napokon našli spoločnú reč. Najnovšie to však vyzerá, že to tak asi nebolo. Spúšťačom bola súťažiaca v Česko Slovensko má talent Beáta Cípovová: „Už sa to bojím povedať, ale som z Prievidze.“ Jedným z neodbytných súťažiacich je totiž sedemdesiatnik Jozef Pátrovič, ktorý skúša šťastie a tiež trpezlivosť porotcov každý rok.

„O ňom nehovoríme, o ňom nehovoríme,“ reagoval porotca Jaro Slávik. Najviac to však zaklincovala Mórová:vyjadrila sa s úškrnom herečka, ktorá tým nepochybne narážala na Mokrého. Ten sa totiž narodil v Bojniciach, ktoré susedia s Prievidzou. „Nieee. Áno?“ bavil sa na tom aj Jakub Prachař, ktorý bol s Mórovou spájaný v súvislosti so svojím krachujúcim manželstvom. Nový Čas Mórovú aj Mokrého oslovil, do uzávierky sa však ani jeden z nich nevyjadril.