Vincze pod obrovskou paľbou kritiky, moderátor sa bráni: Touto fotkou povedal úplne všetko

Markizácky moderátor Viktor Vincze (28) sa už nejakú dobu prezentuje na sociálnych sieťach ako prívrženec všetkého s predponou "eko". Práve prostredníctvom Instagramu sa snaží šíriť osvetu, no ako to už býva, nie vždy sa to stretne s pochopením.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii Naposledy sa mu jeho aktivita vypomstila pri téme o vyhadzovaní a kupovaní handier, ktoré sa nezmyselne kopia v našich šatníkoch. Okrem uznanlivých reakcií sa našli aj "dobráci", ktorí neváhali a s poriadnym náprahom si do Viktora kopli. "Prišlo mi veľké množstvo provokatívnych otázok, prečo kážem vodu, keď my, ´celebrity´, máme v televízii každý deň oblečené niečo iné. Nemôžem hovoriť za ostatných z fachu, ale toto je moje číslo: 5," reaguje Viktor na kritiku. Viktor Vincze obeťou vulgárneho útoku: Prihovoril sa mladej žene, tá ho poslala do... "Kedykoľvek si zapnete správy, uvidíte ma len v niektorom z týchto piatich oblekov, ktoré dokola točíme. Tri boli ušité na Slovensku, dva v Česku. Na fotke chýba jeden čierny, ktorý sa používa len pri smútočných vysielaniach, napríklad tento rok jediný raz pri smrti Karla Gotta. Keď najbližšie budete zas vidieť niečo negatívne pre váš lepší pocit zo seba, spomeňte si na túto fotku. Verím, že máte dosť reálnych a pozitívnych dôvodov, prečo mať zo seba dobrý pocit. Zmena k udržateľnejšiemu životu vám ponúka veľa príležitostí," dodal moderátor na záver.