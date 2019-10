Prehovoril spoluväzeň Bašternáka Tibor: V base s ním jednajú v rukavičkách!

Nie je väzeň ako väzeň! Basa v Dubnici nad Váhom sa môže pochváliť hneď dvomi prominentnými rezidentmi.

Sedí v nej pod jednou strechou daňový podvodník Ladislav Bašternák (46) a exminister Marian Janušek (59) odsúdený za nástenkový tender. Exkluzívne pre Nový Čas sa rozhodol prehovoriť ich bývalý spoluväzeň Tibor (35). Z jeho slov sa zdá, že hoci postele mali rovnaké, prístup dozorcov už bol diametrálne odlišný. Ako vyzerá Bašternákovo „utrpenie“ v base?!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tibor má vyštudovanú vysokú školu, v minulosti sa živil geodéziou a do basy sa dostal, ako sám hovorí, „skĺznutím do podvodu“. V base si odsedel takmer 3 a pol roka, prepustený bol predčasne za dobré správanie. V ústave sa nenudil, pracoval ako skladník a posledný rok mu tam pribudli aj dvaja prominenti. Otvoriť galériu Väznica v Dubnici nad Váhom má najnižší stupeň ostrahy. Zdroj: tasr

Najprv k nim koncom novembra prišiel exminister Marian Janušek, neskôr v marci tohto roka zase Ladislav Bašternák. Prvý menovaný by si mal podľa rozhodnutia súdu odsedieť 11 rokov za kauzu nástenkový tender, Bašternák zase 5 rokov za daňové podvody.

„Či sa predtým poznali možno iba hádať. Moc to najavo nedávali, ale evidentne áno. Mali aj pár spoločných známych,“ uviedol Tibor, ktorý mal s Janušekom dočinenia ešte na slobode. „Ako geodet som s niektorými ľuďmi okolo exministra pracoval ešte aj predtým. On bol Žilinčan, ja som Žilinčan, takže s ním to bolo také prepojenejšie,“ uviedol.

Bašternákov komorník David

O príchode „celebrity“ vedeli skladníci už 5 dní pred Bašternákovým nástupom, keď mu chystali väzenský mundúr. „Prvé dva týždne mal sklopené uši, asi len pozoroval. Potreboval si posondovať čo a ako. Potom si tam ochočil jedného chlapca, ktorý mu robí nákupy, skladá bielizeň, varí kávu a celkovo mu robí aj poskoka. My sme ho ale volali komorník, aby to vyznelo pompéznejšie,“ spomína s úsmevom Tibor.

Komorník sa krstným menom volá David. „Počas výkonu trestu mu zomreli otec, mama i starí rodičia a on sa už nemá kam vrátiť, je bezdomovec a bývalý feťák,“ vysvetľuje Tibor Davidovu motiváciu slúžiť Bašternákovi.

Špeciálne výhody prominentov

Že nie je väzeň ako väzeň, zistil Tibor prakticky okamžite po Bašternákovom príchode. „Nikto tam nezaprie a nepoprie, že s ním narábajú v rukavičkách. Jeden príklad za všetky. Keď idete k lekárovi, potrebujete nejakú úľavu od práce alebo od čohokoľvek, bežný človek s tým má veľké problémy. Prišiel pán Bašternák a on mal zrazu bez problémov povolenú civilnú obuv, išiel eskortou do Žiliny k súkromnému zubárovi, čo je pre iných ľudí vylúčené,“ približuje pomery v base Tibor s tým, že inak sa k nemu správajú aj dozorcovia.

„Bežne, ak odsúdený ide po chodbe neustrojený, teda, že nemá väzenský mundúr – košeľu, nohavice, topánky, tak je väčšinou priamo disciplinárne upozornený. Keď to spravil Bašternák, tak mu len povedali: ‚pán Bašternák, v trenkách nám tu nebehajte, oblečte sa‘,“ dodáva Tibor. Špeciálne zaobchádzanie mal vraj dokonca aj pri takej bežnej činnosti, ako je strihanie: „Podľa nariadenia má byť každý ostrihaný jednou dĺžkou. Keď ho strihal kaderník, mal to spraviť maximálne jedným nástavcom celú hlavu a žiadne prechody, čo v jeho prípade absolútne neplatilo.“

Rešpekt spoluväzňov

Renomé medzi spoluväzňami Bašternákovi vraj odsúdenie za daňový trestný čin nepokazilo. „Ostatným väzňom je úplne jedno, že má vyšetrovanie súvisiace s nejakými podvodmi, pre obyčajných väzňov je to človek, ktorý má peniaze a tak k nemu aj pristupujú – pätolizačsky. Nedávajú mu najavo nijaké opovrhnutie, naopak, je vidno, že ho uznávajú za to, že má peniaze,“ konštatuje Tibor, z ktorého slov sa zdá, že pre Bašternáka nebude problém si trest „odtrpieť“ do konca.

Zbor väzenskej a justičnej stráže rozdielne zaobchádzanie s väzňami rezolútne popiera. „Dištancujeme sa od tvrdení, ktoré boli obsahom vám prezentovaných informácií. Všetky práva odsúdených ustanovené zákonom o výkone trestu odňatia slobody sa zaručujú všetkým odsúdeným v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania,“ uviedla hovorkyňa dozorcov Katarína Nováková.

Ako sa žije v dubnickej base?

- Je tam 6 barakov, ja som bol s Bašternákom a Janušekom na Céčku. Budíček je 4.45, večierka o desiatej. Izby je možné počas celého dňa navštevovať a máme k dispozícii aj taký malý dvorček. Dubnica je typická tým, že v iných basách po pol roku, keď máte dobré správanie, tak vás minimálne na 8 hodín pustia a potom postupne na 2 alebo 5 dní. Náš ústav bol v tomto zvláštny, že tam skoro vôbec nepúšťali.

Ako to zvládal Bašternák a Janušek?

- Bašternák celkom dobre, až na to, že mu veľmi chýba jeho cca 8-ročná dcéra. Je vidieť, že mu na nej záleží, pretože tam má lyžičku, ktorou ona niečo jedla a on tú lyžičku používa ako niečo posvätné. Raz za mesiac za ním chodia návštevy. Na izbe je so 4 spoluväzňami a poobede s nimi hráva nohejbal a tenis. Janušek je na tom oveľa horšie. On má tuším vo februári 60 rokov, dostal 11 rokov trestu. By som povedal, že v jeho veku to je pomaly doživotie, takže tak to aj berie.

Ako na vás pôsobil Bašternák?

- Na Bašternákovi je vidno, že obyčajnými ľuďmi opovrhuje, záleží mu na nich len aby im ukázal, že má viac peňazí a je to vidno aj v base. Pôsobí dosť falošne, arogantne, slizko... Je tichší a veľmi nekomunikuje.

Pracujú tam aj prominenti?

- Áno. Janušek robí knihovníka a Bašternák spája spojovacími páskami káble. Je to jednoduchá, sedavá práca.

Spomenul niekedy Bašternák expremiéra Roberta Fica, u ktorého býval?

- O Ficovi nehovorí ani slovo, ani o žiadnom politikovi. Jediný známejší človek, ktorého spomínal, bol „tučný“, teda Kočner. Obvinenia voči Kočnerovi sú vraj mediálny konštrukt. Spomínal na ich spoločné dovolenky, cestovanie vrtuľníkom na Donovaly, drahé poľovačky v Afrike. Spomenul raz aj to, že kúpil manželke kabelku za 50-tisíc eur.