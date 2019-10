Kritika správkyne majetku odsúdeného Bašternáka: Príde štát o peniaze za tieto vily?!

Zniesla sa na ňu vlna kritiky. Odsúdený daňový podvodník Ladislav Bašternák (45) sedí vo väzení. Okrem toho mu mal prepadnúť majetok v prospech štátu. To sa však značne komplikuje, keďže pred rozsudkom sa rozhodol veľkú časť z neho prepísať na rodinu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Oficiálne mu tak zostal len byt v Bonaparte, kde donedávna žil Robert Fico (55), a pár zbraní. Správkyňa Lenka Ivanová tvrdí, že sa s tým nedá teraz nič robiť.

Kritika na jej hlavu sa zniesla v súvislosti s tým, že na podobné prípady myslí aj zákon. V jej právomoci totiž je podať tzv. odporovacie žaloby, ktorými by napadla prepis majetku tesne pred tým, než o jeho prepadnutí rozhodne súd. Ivanová sa však bráni, že v tomto prípade tak postupovať nemohla. „Žaloby podám, keď budú splnené podmienky na ich podanie, teda ak v konkurze budú prihlásené pohľadávky veriteľov, ktoré by v konkurze neboli uhradené v plnom rozsahu z majetku, ktorý aktuálne podlieha konkurzu,“ povedala Ivanová pre aktuality.sk.

V praxi to znamená, že tak spraví, ak sa o peniaze z Bašternákovho majetku prihlási ešte niekto iný. Doteraz to podľa Aktualít boli len tri subjekty - Slovenská sporiteľna, Sociálna poisťovňa a Milan Kňažko, ktorým mala dať vyše pol milióna eur. S nimi sa však dohodla Bašternákova manželka a všetky peniaze, ktoré im dlhovali, vyplatila. Ak správkyňa nepristúpi k žalobám, štát tak bude ukrátený o státisíce eur, ktoré by získal z predaja napríklad chaty na Donovaloch alebo honosnej vily pri Slavíne. Správkyňa Ivanová tvrdí, že o zaistenie majetku mal požiadať už prokurátor v čase, keď sa ho Bašternák zbavoval.

O prípad sa zaujíma aj minister spravodlivosti Gál, ktorý tvrdí, že správcovia, ktorí si nevedia poradiť so zákonom, by nemali figurovať v dôležitých konaniach. „Ak správca, respektíve správkyňa nedokáže postupovať odborne podľa zákona a je to nad jej, alebo jeho sily, mal by okamžite odmietnuť výkon správcovskej činnosti, respektíve požiadať súd o odvolanie z funkcie v príslušnom konaní,“ uvádza. Nie je známe, či bude Ivanová nahradená novým správcom. Doteraz si však Ivanová dokázala prilepšiť o sumu 6 600 € ktoré jej priklepli ako odmenu za doterajšiu robotu.

Speňaží sa: