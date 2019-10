Ibrahimovič opäť úradoval: Obscénne gesto a veľkohubé vyjadrenia

Zlatan Ibrahimovič sa opäť predviedol. A nie zrovna v najlepšom svetle.

Všetko, čo tento ikonický Švéd spraví, púta pozornosť. Raz je to pre jeho nespochybniteľné futbalové kvality, inokedy pre zmysel pre humor, no čoraz viac dochádza aj na Zlatanove veľkohubé vyhlásenia či nedôstojné správanie.

Jeho klub, Los Angeles Galaxy, vypadol v play off MLS s miestnym rivalom Los Angeles FC. LAFC vyhrali nad Galaxy 5:3, o jeden gól sa síce Zlatan postaral, no na postup to nestačilo. Po zápase ho pri odchode zo štadiónu provokovali fanúšikovia súpera. Hviezdny futbalista to nevydržal a ukázal im obscénne gesto. Potom sa rozhovoril pre miestne médiá.

"Nechcem byť neúctivý, ale toto je pre mňa len tréning. Štadión je pre mňa malý. Je to len prechádzka v parku," cituje Ibrahimoviča portál bbc.com. Ako pripomína, v decembri končí 38-ročnému útočníkovi v tíme zmluva. Špekuluje sa aj o návrate do Európy. Spomína sa milánske AC či švédske Malmö, kde začínal svoju kariéru.

"Keď zostanem, bude to skvelé pre MLS, pretože ju bude sledovať celý svet. Ak neostanem, nikto si ani nespomenie, čo to MLS vlastne je," veľkohubo vyhlásil. Čo k tomu dodať? Typický Zlatan.