Matka cestovala s tromi deťmi vlakom: To, čo sa stalo hneď na začiatku, ju vytočilo do nepríčetna

Žena si zarezervovala 4 miesta pre ňu a jej tri deti. Dlhá cesta vlakom sa však zmenila na nepríjemnú skúsenosť.

Zážitok Amandy Mancino-Williams (37) z Anglicka sa stal námetom na článok, ktorého sa zhostili viaceré zahraničné médiá.

Matka si pred cestou vlakom zakúpila 4 miesta, aby spolu s deťmi sedeli celú cestu pri sebe. Ak máte miestenku, určite nerátate s tým, že napokon nebudete mať kde sedieť. Amanda preto zažila šok, keď sa dala do reči s dôchodcami sediacimi na miestach určených pre ňu a jej deti, píše dailymail.co.uk.

Žena staršiemu páru povedala, že má na tie sedadlá miestenky, no dvojica odmietla jej miesta opustiť s tým, že ich to nezaujíma. Nahnevaná matka odfotila pár aj deti, ako sa tri tlačia na dvoch sedadlách. "Samozrejme, že by som sa vzdala svojho miesta, či už rezervovaného alebo nie, kvôli niekomu, kto by ho potreboval viac. No pani mi povedala, že moje lístky nič neznamenajú a sedela ďalej. Nebuďte ako títo ľudia," napísala matka vo virálnom príspevku na Twitteri. Napokon sa sťažovala personálu a ten to vyriešil tak, že rodine ponúkol sedenie v prvej triede.