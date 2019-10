Historickej budove v Dánsku hrozil pád do mora: Maják presťahovali o 70 metrov

Krásnu pamiatku aspoň nateraz zachránili! K majáku Rubjerg Knude na piesočnom pobreží Jutského polostrova sa eróziou nebezpečne približovalo more. Aby ho zachránili pred pádom, museli ho presunúť.

Majáku, ktorý každoročne navštívi okolo 25 000 návštevníkov, hrozil zánik pre pobrežnú eróziu, ktorá je veľkým problémom v tejto oblasti. Rubjerg Knude sa nachádza na severozápade Dánska pri pobreží Severného mora. Keď sa v roku 1900 prvýkrát rozsvietil, nachádzal sa zhruba 200 metrov od mora. V súčasnosti bola táto vzdialenosť len 6 metrov a pomaly, ale isto mu hrozilo, že do mora spadne. Dáni sa preto rozhodli konať.

Dnes je už síce tisíctonová stavba nefunkčná, no podľa starostu Arneho Boelta stojí za to riskovať napriek tomu, že by sa veľa vecí mohlo presunom pokaziť. Alternatívou bolo 120-ročný maják zbúrať, ale to neprichádzalo do úvahy. A tak postavili koľajnice a po nich ho pomocou plošiny posúvali.

Plošina, na ktorej maják presunuli o 70 metrov sa pohybovala rýchlosťou 12 metrov za hodinu. Oblasť okolo majáka sa po presunutí rozhodli vyplniť cementom. Podľa expertov je problém s majákom vyriešený približne na 40 rokov. Na záchranu tohto „národného pokladu“ vyčlenil rezort dánskeho ministerstva životného prostredia 670 000 eur.

Maják Rubjerg Knude

• postavený v roku 1900

• výška: 23 metrov

• hmotnosť stavby: 1 000 ton

• na začiatku ho od pobrežia delilo 200 metrov

• počas rokov sa vzdialenosť pre eróziu skracovala

• naposledy ho od pobrežia delilo 6 metrov

• posunuli ho o 70 metrov

• cena presunu: 670 000 eur

• ročne k nemu zavíta 250 000 turistov

• životnosť sa vďaka tomu predĺžila o 40 rokov