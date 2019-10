Praha rieši s rodinou, čo pomenujú po legende: Zmenia Letisko Václava Havla na Letisko Karla Gotta?!

Miestopisná komisia rady hlavného mesta Česka na stredajšom rokovaní odporučila štyri možnosti pomenovania verejného priestranstva v Prahe po zosnulom spevákovi Karlovi Gottovi.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Návrhy Praha teraz prerokuje s Gottovou rodinou, uviedol na otázku ČTK hovorca pražského magistrátu Vít Hofman. Konečné rozhodnutie o prípadnom pomenovaní miesta má mestská rada, doplnil.



Komisia podľa Hofmana prerokovávala zhruba desať variantov, ktoré dostala od verejnosti. O ktoré konkrétne išlo, nechcel uviesť. Podľa informácií ČTK medzi nimi bol ale napríklad návrh na premenovanie Letiska Václava Havla v Prahe na Letisko Karla Gotta. Petíciu za túto možnosť na internete podpísalo 2500 ľudí.

Ľudia tiež skôr navrhovali pomenovanie niektorej stanice plánovaného metra D po obľúbenom spevákovi. Starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS) prišla s variantom pomenovať po Gottovi ulicu alebo námestie v novej štvrti Smíchov City, ktorá by sa mala začať stavať v budúcom roku.Podľa zástupcu starostu Prahy 1 Petra Hejmu (STAN) by spevákovo meno mohol niesť zatiaľ bezmennýPrimátorov námestník Petr Hlubuček (STAN) zase prišielktorá by tiež mohla byť po Gottovi pomenovaná. Karel Gott zomrel 1. októbra pred polnocou vo svojej vile na pražskej Bertramke. Liečil sa na akútnu leukémiu.